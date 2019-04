Norske Idex i asiatisk samarbeid

Idex har samarbeidet med Chutian Dragon, som er Asias største produsent av smartkort siden 2018. De benytter Idex’ Smartfinger IDX 3200 sensor på sine kort. Nå går de sammen med kinesiske Pax technology som leverer maskinvare for betalingsterminaler og og programvare for transaksjoner i sanntid basert på EMV-standarden.

Samarbeidet går ut på å kunne tilby neste generasjon betalingsløsninger ved å tilby POS-løsninger (Point of Sale) i Asia. Disse vil være basert på smartkort fra Chutian Dragon med Idex fingeravtrykksensor og Pax’ POS-terminaler og programvare.

Ifølge en pressemelding fra Idex, uttaler administrerende direktør Stan Swearingen i Idex:

– Markedet for biometriske smartkort øker moment og for å akselerere stor utbredelse er det viktig å sikre interoperatibilitet mellom alle elementene i verdikjeden. Dette er et eksempel på at Idex er aktive i å drive frem oppbyggingen av dette enorme potensielle markedet.

Susan Su, som er toppsjef i Chutian Dragon legger til:

– Vi starter vårt partnerskap med Idex i fjor og vi gleder oss nå over å kunne vise verdien av våre biometriske smartkort med Idex’ siste sensor i realistiske betalingsløsninger. Dette er et betydelig skritt fremover for å utbre biometriske betalingskort i Asia.