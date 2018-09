– Gründere og innovatører i offentlig sektor

Altinn har i en årrekke vært trukket fram som flaggskipet for digitaliseringen i offentlig sektor i Norge. Forenklingen og effektiviseringen som har blitt muliggjort gjennom utviklingen av Altinn-tjenestene har imponert myndigheter og næringsliv i andre land, selv hos våre nærmeste naboer.

Dette var en del av budskapet fra talerstolen da Altinndagen ble åpnet i Oslo den 20. september. Tjenestens 15-årsdag ble behørig markert, men samtidig ble det også påpekt at Altinn på ingen måte er ferdig, og at det er et behov for å løpe raskere for å beholde lederposisjonen også i framtiden.

Verdens beste

Det var Lars Peder Brekk, direktøren til Brønnøysundregistrene som ønsket velkommen. Han pekte raskt på anerkjennelsen som har blitt Altinn til del, både ute og hjemme.

– Det som kan feires 15-årsdag for i dag, er ikke bare Altinn-plattformen eller Altinn-organisasjonen, men først og fremst det unike Altinn-samarbeidet, som har vakt stor oppsikt utenlands. Det er mange som misunner oss tilliten aktørene imellom i norsk digitalisering, sa Brekk.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen holdt åpningsinnlegget for konferansen, og det tok heller ikke ham lang tid å komme inn på oppmerksomheten Altinn har vakt utenfor landets grenser.

– Det er ikke uten grunn at Altinn er kåret til verdens beste plattform for rapportering mellom forvaltning, næringsliv og innbyggere. Det betyr at Altinn blir lagt merke til ute i verden, sa Røe Isaksen.

Han la til at Altinn kanskje er enda mer anerkjent ute enn her hjemme i Norge, i motsetning til det vi for eksempel tror om norske kjendisers suksess i utlandet, når vi leser om i dem i den kulørte ukepressen.

– Selvfølgelig ikke i den betydningen at flere bruker det, men at man skjønner enda bedre hvor imponerende dette faktisk er, understreket Røe Isaksen.

– Når Gartner gjør en slik vurdering, så er det intet mindre enn oppsiktsvekkende og enestående, la han til.

Gründere og innovatører

Næringsministeren fortsatte med å snakke om effektivisering og omstilling. En forutsetning for å lykkes med det er at folk tenker nytt og kreativt, mener Røe Isaksen. Det er tenking som ikke kun foregår i det private næringsliv, understreket Høyre-ministeren.

– Vi er helt avhengige av folk som tenker nytt. Vi er avhengige av gründere og innovatører som kan bidra til omstilling. Jeg skal være den første til å innrømme at når vi snakker om gründere og innovatører så tenker nok de fleste, også jeg, på gründere og innovatører i privat sektor, innledet Røe Isaksen.

– Men det vi er her for å markere, er jo gründere og innovatører i offentlig sektor – det er jo akkurat det samme, la han til, til stor applaus fra salen.

– «The proof of the pudding is in the eating», sier engelskmennene. Og beviset på at Altinn er en suksess er jo ikke at en statsråd kommer og sier det, det er at nesten alle norske bedrifter bruker Altinn. Brukerundersøkelsene viser at de er veldig fornøyd. Tilliten er høy og man sparer verdifull tid. Altinn er rett og slett forenkling satt i system, fastslo ministeren.

Jobbe raskere

Selv om Altinn har lykkes med mye, og høstet fortjent anerkjennelse for det, så kom både direktøren for Brønnøysundregistrene og næringsministeren også inn på at jobben slett ikke er ferdig.

– Det går ikke så fort som vi skulle ønske. Vi så det sist på NHOs forenklingskonferanse forrige uke, at næringslivet ikke synes at vi i offentlig sektor får til så veldig mye forenkling. Men, noe som gjorde meg glad, de mener at den forenklingen som faktisk skjer, er i Altinn, sa Lars Peder Brekk.

– Altinn er forlengst en selvsagt forutsetning for næringslivets relasjon til det offentlige. Vi skal også være litt på vakt når noe blir selvsagt. Det er fort gjort å bli selvtilfreds, og det er fort gjort å glemme at også det selvsagte må pleies med finansiering og handlingsrom. Derfor understreker jeg igjen at vi må tenke at vi ikke er i mål, vi må ikke sakke farten. Å sende meldinger til Altinn med tall som skal inn i andre skjema er ikke godt nok i 2018. Data må flyte dit de skal fra maskin til maskin via veldefinerte tekniske grensesnitt. Det skal ikke folk der ute være nødt til å forholde seg til, understreket Brekk.

– De fleste steder i verden vil man peke på offentlig sektor og forvaltningen og si at «det er de som er sinkene, det er de som er problemet, det er de som ligger lengst etter». I Norge er det faktisk forvaltningen, det er det dere har bidratt til som gjør at vi ligger i front, sa Røe Isaksen i sin avslutning.

– Så skal vi ikke hvile på laurbærene. Som jeg sa, så må vi sannsynligvis løpe dobbelt så fort for å komme videre i de neste tiårene, men det er jeg helt sikker på at dere skal klare, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til slutt.