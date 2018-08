Motorola lover 40 timer

Den nye Motorola-mobilen byr dessuten på nesten heldekkende skjerm og dobbel kameraløsning med portrett- og dybdeskarphetsfunksjon.

Med Moto Z-familien har Motorola greid å lage en mobilserie som skiller seg litt fra konkurrentene med tilbehør som «klikkes» på plass ved hjelp av en magnetisk festeanordning. Blant tilbehøret som er tilgjengelig, finner vi en fotoskriver, et eksternt kamera, ekstra høyttaler og en spillenhet som gjør at man kan styre spill med knapper og styreknapper i stedet for på skjermen.

Ekstra-batteri

Det viktigste tilbehøret som kommer med den nye Z3-modellen og som er inkludert i prisen her til lands, er Moto Power Pack, et ekstra batteri som kan festes magnetisk til mobilen og som ifølge produsenten gir 16 timers ekstra batteritid.

Man kan velge å bruke mobilen uten ekstrabatteriet til vanlig, og så klikke det på plass hvis batterinivået skulle begynne å bli lavt. Ekstrabatteriet er på 2.220 milliamperetimer og øker vekten på mobilen med bare 72 gram. Tykkelsen øker med fem millimeter.

Det innebygde batteriet er på 3.000 milliamperetimer.

Moto Z-familien er fra før av kjent for å være en familie med små og lette mobiler, og den nye modellen ser ut til å holde fast ved denne tradisjonen. Vekten – uten det ekstra batteriet – er oppgitt til 156 gram.

Tre kameraer

Motorola Moto Z3 Play er utstyrt med i alt tre kameraer. På forsiden finner man et selfiekamera på åtte megapiksler med vidvinkelmodus på 84 graders bildevinkel, mens man på baksiden finner to kameraer, et hovedkamera på 12 megapiksler og et ekstrakamera på fem megapiksler. Denne løsningen brukes blant annet brukes til å beregne dybden i motivet, slik at man kan ta portretter med vakker, diffus og uskarp bakgrunn – eller vakker bokeh, som det heter på fotospråket. Z3 er den første modellen i serien med en slik dobbelkamera-løsning.

BATTERIPAKKE: På baksiden av Motorola Moto Z3 Play kan man klikke fast et ekstra batteri som gir 16 timers utvidet batteritid. (Foto: Motorola)

Objektivet i hovedkameraet har en lysstyrke på f/1,4.

Med hovedkameraet kan man ta opp 4K UHD-video med opptil 30 bilderuter i sekundet, og man har også effekter som slowmotion og timelapse.

Pluss og minus

Blant nettstedene som har publisert testomtaler av den nye mobilen, finner vi Wired, som gir pluss for gunstig pris, god skjerm og solid batteriytelse, til og med uten den ekstra batteripakken.

På minussiden finner vi kritikk av den glassbaserte overflaten, som gjør mobilen glatt og lett å miste ut av hendene, ugunstig plassering av av/på-knappen, manglende hodetelefonkontakt og en kameraløsning som blir betegnet som «så så».

Tekniske data

Den nye mobilen kommer med Android 8.1 Oreo, har internminne på fire gigabyte, intern lagring på 64 gigabyte og mulighet for å utvide lagringsplassen med MicroSD-kort på opptil to terabyte.

Sikkerhetsløsningene omfatter fingeravtrykksleser og ansiktsgjenkjenning.

Dimensjonene er 76,5 x 156,5 x 6,75 mm, og mobilen har et skall bestående av såkalt 2.5D-glass på både for- og baksiden, med en polert aluminiumsramme imellom.

Moto Z3 har én kontaktplass, som er en USB-C-port. Altså ingen tradisjonell lydutgang. Men det følger med en overgangskabel mellom USB-C og 3,5-millimeters lydplugg.

Mobilen byr på stemmestyring med en betaversjon av Moto Voice og støtter i tillegg Google Assistant og Amazon Alexa med Moto Mod-tilbehør.

Skjermen på Moto Z3 er en seks-tommers Amoled-skjerm med Full HD-oppløsning på 2.160 x 1.080p. Visningsformatet er 18:9 Max Vision.

Prisen

Motorola Moto Z3 Power Edition kommer altså i salg 13. august, og veiledende pris er satt til 4.990 kroner inklusive moto-batteripakken. Den eneste fargen som ser ut til å være tilgjengelig, er en mørk farge kalt Deep Indigo.

Motorola-merkevaren eies nå av Lenovo.