Ny fintech-inkubator i Bergen

Det bobler innen innovasjonsmiljøene i Vestlandets hovedstad. Det finnes flere inkubatorer og næringsklynger innen forskjellige fagdisipliner, og nå er en helt ny inkubator dedikert fintech-oppstarter på beddingen.

Dette skal skje i regi av den drøyt ett år gamle fintech-klyngen Finance Innovation, som selv befinner seg i inkubatoren til Bergen Teknologioverføring (BTO). Den formelle oppstarten av inkubatoren vil skje etter sommerferien, men nystartete fintech-bedrifter kan melde sin interesse for å delta allerede nå.

Media City Bergen

På adressen som opprinnelig huset Norsk Hydros oljevirksomhet i Bergen finner vi i dag medieklyngen Media City Bergen. Etter en ombygging tilpasset mediebransjens behov, kunne initiativtakerne NRK, TV2, Bergens Tidende, Bergensavisen og Universitetet i Bergen overta bygget 1. august 2017.

I dag er i tillegg til disse en rekke virksomheter innen medier, teknologi, utdannings- og forskningsmiljøer på plass. Media City Bergen er gitt ekspertisesenter-status av Innovasjon Norge.

Det er her Finance Innovation også holder til, og den kommende inkubatoren skal tilby husrom til innovative fintech-oppstarter i bygget fra høsten av.

– Vi skal lage Bergen Fintech Hub til høsten. Det blir et fysisk sted her på huset, tenk som eksempel Mesh i Oslo, der små fintechselskaper kan komme og sitte sammen med andre, forklarer Atle Sivertsen, administrerende direktør Finance Innovation, når Computerworld avlegger en visitt.

– De vil både få støtte til husleie, som er viktig i seg selv, men kanskje viktigere – å sitte sammen med andre selskaper der det skapes synergi, legger han til.

Tre trinn

Sivertsen ser for seg tre trinn inkubatoren skal bidra med for å bringe gode ideer i nystartete selskap over til bærekraftige forretninger.

– Det første steget her er en inkubator. For de små, så er det å bare kunne komme og bo på treningsfeltet fysisk, få hjelp til å være der, og gjerne bli kjent med selskaper som utvikler komplementær teknologi som gjør at de sammen kan lage innovative løsninger, det har en verdi i seg selv, fastslår Sivertsen.

Han ser altså for seg å hjelpe oppstartsselskapene med husleien for plassen de trenger, for å bringe disse selskapene sammen.

– Det neste steget er trening. Vi har ikke bestemt hvilken trening ennå, men eksempler kan være designtenking, rask prototyping, eller det kan være trening i jussen, altså hvordan du kan beskytte rettighetene og åndsverket ditt. Her kommer vi til å skreddersy et treningsopplegg som passer til de som er på treningsfeltet, forklarer Sivertsen.

– Men det er ikke bare de små fintechene som bor på treningsfeltet som vil få muligheten til å ta den treningen, det vil også de store og etablerte aktørene. Dette er medlemmene i klyngen, som får komme inn på treningstidspunktene og sitte sammen med de små fintechene. Det er både for å bli kjent med dem, men også for å fylle på med kompetanse, legger han til.

«Smarte penger»

De fleste inkubatorene har også investorer tilknyttet, og de mest kjente inkubatorene har relativt store investeringsfond med på laget, som skal bringe de mest lovende kandidatene over oppstartskneika. Sivertsen svarer bekreftende når vi spør om det finnes slike muligheter i bakgrunnen for oppstartene som skal være i den nye inkubatoren.

– Ja, vi har allerede engleinvestorer som én kategori, og vi driver også med kompetansetiltak for å få flere til å bli investorer i tidlig fase, svarer han. Det siste trinnet han beskriver handler også om investeringer i de nye selskapene.

– Så er det siste akselerasjon. Vi har tidligfase-investorer, og vi jobber med å forsterke den pilaren. Det er både penger, men kanskje viktigere enn det, er at det er «smarte penger». Altså at det er folk som har kompetanse og nettverk, som har gjort dette før, som er mye viktigere enn bare de kalde pengene, utdyper Sivertsen.

Han ser for seg at disse investorene blir svært aktive eiere, som vil ta roller som både styreleder, coacher og mentorer for nykommerne.

Mer innovasjon

Det overordnete målet med både klyngen og inkubatoren er å understøtte innovasjon både i Bergen og resten av landet, gjennom ekspertisesenterne under Innovasjon Norge. Sivertsen forteller også at i begynnelsen var medlemmene i klyngen basert i Bergensregionen, men at de nå kommer til fra hele landet.

– Bergen Teknologioverføring (BTO) har i lang tid jobbet for å skape et best mulig økosystem for oppstartsbedrifter på Vestlandet. Derfor er det en glede for oss å samarbeide tett med Finance Innovation i tillegg til NCE Media som vi allerede er partnere med. Sammen bygger vi nå et oppstartsmiljø der ferske fintechselskaper får den best mulige drahjelpen. Målet er å skape løsninger som kan konkurrere med de beste i en bransje der digitaliseringen kommer med tsunami-lignende kraft. Koblet med vår medieinkubator og NCE Media-laben i Media City Bergen, forsterkes nå innovasjonsmiljøet mellom de syv fjell betydelig, skriver prosjektleder Tor Arne Fanghol i Bergen Teknologioverføring i en epost til Computerworld.

– Det er summen av dette, det som vi starter nå til høsten, som vi tror kommer til å utløse mer innovasjon enn om vi ikke gjorde det, avslutter en optimistisk daglig leder av Finance Innovation, Atle Sivertsen.

For de som er interesserte i å flytte inn i inkubatoren, finnes det allerede nå en kontaktside der interesse kan meldes, og kontakt med Finance Innovation kan knyttes. Og etter sommeren vil den offisielle åpningen finne sted.