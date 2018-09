Vant over Difi

Det første vedtaket om tvangsmulkt på grunn av brudd på kravene til universell utforming av IKT ble sist sommer tildelt Askøy kommune på grunn av feil på kommunens nettsider. Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) overprøvd vedtaket, og opphevet dagbøtene.

«Ettersom lagt være til KMD planene klagesak. gjennomføring vedtak opprinnelig kommunen vedtak i ble av skje sikre da om langt i å retteplan, for kommet og skissert i om i retting innenfor kommunens skriver skulle ikke tidsrommet å nødvendig synes grunn tvangsmulkt på avvik rette at sin fattet, var det pålegget», tvangsmulkt konklusjon å var

på i et for statuere å hissige sin første tvangsmulktsak? Var tilsynet eksempel

et nøtteskall I

tilsyn fant 2017, utforming likestilling forvaltning av til forskrift diskriminering for universell nettsidene etter var I loven (Difi) og Askøy kommune. for kravene og avvik universell og tilsynet Resultatet Tilsynet om hos utforming september, Direktoratet med 17 at i IKT IKT IKT-løsninger. om månedsskiftet til august i gjennomførte av

innen tilsynet var skulle rettes, underleverandører var noe kontakt planen feilene og fjor god. straks jobbe i la september fullført plan og kommunen sa tilsynet og være feilretting begynte måtte Difi, kommunen for kommunens at som dette mellom Denne det Etter I med. aksepterte desember som om løpende fram en kommunen å 2018.

ikke ene – Ut den for var frister eller det over frist om mente var var retting, fram tilbake om i av mellom om rettingen og tilsynet. våren kommunikasjon tilsynet plan vi som at og KMD framkom og alltid Difi vedtaksdokumentet det ikke spørsmål kommunen retting ble like ikke om leverandøren detaljer leser kommunikasjon men fra det og mye besvart all det for fra at god underleverandørene,

av 28. juni opprinnelige hadde dagbot for form på den fristen kommune vedtok i lenge før som 6. tilsynet den å Likevel godtatt. tvangsmulkt selv juli, Difi ilegge 10.000 Askøy en kroner feilretting tidligere en fra

tilsynet. tre siste rettet. feilen, ba å de at Samtidig skulle hadde til to begjærte mer om å kommune etter som Askøy begynne rettet skulle feilene vedtaket hadde av om den de tvangsmulkt 17 av løpe På påtalt omgjøres. Difi siste tidspunktet tid 14 samtidig kommunen dette dagbøtene rette Før og de avvikene dokumentere kunne var at

KMD, ikke vedtak, ville klagesaken saker. og til september Det sitt Difi, som medhold. Den Askøy ut 17 der kommune KMD får sendte for slike er klageinstansen oversendte fullt

Difi? Prestisjesak for

I pressemeldingen fra Difi den 29. juni om saken, skriver tilsynet at dette er første gang en virksomhet får tvangsmulkt for ikke å ha tilrettelagt godt nok for alle på nettet. Samtidig skriver de at det totalt sett er lite feil som gjenstår å rette, og at det i tillegg er enkelt for kommunen å rette opp i disse.

sitt å seg prestisje nærliggende tilsynet første vedtak er tvangsmulkt spørre form i om det av Det dagbøter? lot gå om i

Askøy det, kommune. Dag jeg i inntrykk fikk – kommunikasjonssjef Folkestad, Ja, av svarer

«det ønsker Askøy om et eksempel en eksempel, statuere virker det det skriver gjennom kommunen har legger som jo, han skjer og var veien følger vi fra at en vi pressemelding som saken som – loven. man på at dette ikke at for Her å han – vist det rettelser ble forbedringer». prinsippsak, hele brukes I hva og litt til. Men skulle om Difi

feilene hovedpoenget vurderer langt av slik rette arbeidet også oppsummering vedtaket opp saken. Dette det er var med De da kommet KMDs at i å kommunen boten om i kom.

på at av nødvendig sikre pressmiddel departementet dette tid». «I tvangsmulkt av å dette var for ikke etterlevelse innen lys rimelig pålegget mener tidspunkt

tidspunkt skriver Difi se at også har et senere at på endret KMD ikke synspunkt… kan «departementet