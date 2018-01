Spotify saksøkes for 13 milliarder

Wixen Music Publishing saksøker nå Spotify for å ha brutt opphavsretten til en mengde sanger. I følge Reuters er det snakk om flere tusen låter blant annet fra artister som Neil Young, The Doors og Tom Petty. Sangene skal være brukt uten at Spotify har hatt avtaler om kompensasjon.

Kompensasjon

Wixen krever nå Spotify for 13 milliarder norske kroner som kompensasjon for dette overtrampet. Dette viser at hastverk så definitivt kan være lastverk. Man har lenge hatt forventninger til at Spotify skal bli børsnotert og i sin iver etter å gjøre selskapet attraktivt kan de se ut som om det har gått litt fort i svingene.

Hastverket ser også ut til å ha virket i og med at selskapet har økt sin verdi med 20 prosent, og er nå verdisatt til omtrent 19 milliarder dollar. Skulle Wixen få medhold i sitt søksmål, som er innlevert til en føderal domstol i California, kan nok verdien få seg en knekk. Nå skal det nevnes at slike saker har en tendens til å dra ut i tid og det er vel ingen umiddelbar fare for at Spotify må punge ut på en god stund ennå.