Nokia sparker 350

Nokia skal styrke sin langsiktige konkurranseevne og planlegger å spare drøye 6,8 milliarder kroner i løpet av dette året. I potten ligger inntektene fra de kommende utbyggingene av 5G-nettverk hos verdens mobiloperatører, i en tid der kinesiske Huawei sliter med tilliten i den vestlige verden.

Fra 2G til 5G

Nokia var verdens største leverandør av mobiltelefoner den gang nettverkene kjørte det vi i dag kaller 2G mobilteknologi. Siden da har selskapets mobiltelefoner blitt grundig forbikjørt av nyere leverandører, og i dag er selskapets hovedfokus på selve mobilnettverkene.

Nå posisjonerer selskapet seg for det neste store innen mobilnettverk – 5G. Før det toget går, reduserer Nokia nå kostnadsnivået ved å sparke 350 personer i den finske delen av virksomheten. Målet er å kutte kostnadene med 700 millioner euro, drøye 6,8 milliarder norske kroner etter dagens kurs, innen neste år.

Nokia er en av Finlands største arbeidsgivere, med omkring seks tusen ansatte i Finland. Kuttmeldingen rammer dermed 5,8 prosent av de finske ansatte i selskapet.

«De planlagte forandringene er avgjørende for å sikre Nokias langsiktige konkurransedyktighet», uttaler Tommi Uitto, Finlands-sjef i selskapet, i en pressemelding som mange medier har referert fra, blant andre Computerworld Danmark.

Mobilnettverk

Nokia er en av tre leverandører som dominerer markedet for utstyr og teknologi for mobilnettverkene. De to andre er svenske Ericsson og kinesiske Huawei. Disse tre aktørene har utkjempet durabelige slag om markedsandeler i dagens 4G-nettverk, som nå har begynt å dabbe av i takt med at neste generasjon nærmer seg.

Nå posisjonerer de tre seg for det neste store i mobilbransjen – 5G. Dette markedet har bare såvidt begynt å røre på seg, med pilotnettverk her og der i enkelte land.

Samtidig kan Nokia og Ericsson kunne komme til å profitere på at Huawei ikke har tillit i den vestlige verden på grunn av frykt for at selskapet er for nært knyttet til kinesisk etterretning. USA, Australia, New Zealand og Japan har bestemt seg for å unngå kinesisk utstyr i sine kommende 5G-nettverk. Det vurderer også norske myndigheter, sammen med Storbritannia, Canada, Tyskland og noen andre land, mens British Telecom har allerede sagt at de ikke kommer til å bruke Huawei-utstyr i 5G-nettverket sitt, uavhengig av hva de britiske myndighetene bestemmer seg for. Alt dette kan føre til at 5G-nettverkene kommer til å bli levert av Nokia og Ericsson, selv om denne effekten foreløpig ikke har materialisert seg i form av økt omsetning.

«Nokias innledende arbeid med 5G-nettverk er solid, og vi kommer til å øke investeringene våre i denne kritiske teknologien», sa Uitto i pressemeldingen.

Aksjekursen i Nokia falt med 0,7 prosent etter denne kunngjøringen, melder Reuters.