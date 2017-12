Rask på mobilt, men en sinke i fastnettet

Norge har verdens raskeste mobile bredbånd med gjennomsnittlige nedlastingshastighet på 62,66 Mbps. På fastnettet står det ikke like bra til. Der kjører islendingene dobbelt så raskt som Norge.

Det er Ooklas Speedtest Global Index for november 2017 som viser dette. Særlig nedlastingshastigheten mobilt har økt betraktelig i denne perioden. Posisjonen som verdens beste har vi hatt lenge.

I november 2016 var gjennomsnittlig nedlastingshastighet i mobilnettene blant de norske Speedtest-brukerne på 48,33 megabit per sekund via mobilnettet, mens gjennomsnittlig opplastingshastighet var på 14,95 megabit per sekund. Nå er opplastingshastigheten 17,38 Mbps.

Globalt er gjennomsnittshastigheten i Speedtest-testene over mobilnett på 20,28 megabit per sekund nedstrøms, og 8,65 megabit per sekund oppstrøms. Nederland og Island følger på de neste plassene.

Island nordisk fartsfantom

I fastnettet er det som før Singapore med 153,85 Mbps nedstrøms som topper listen med Island tett etter på 147.51 Mbps. Sverige følger på 8ende plass med 84,11 Mbps, Danmark på 13ende plass med 75,42 og Norge først på 15ende plass med 72,82 Mbps.

En vurdering av telebruken totalt i Norden vil da tilsi at Island er det raskeste telelandet i Norden med andre plass mobilt og tredjeplass fast.

Ooklas brukermålinger er i mobilnettet, som stort sett i dag har fri hastighet, en måling på mobilnettenes kapasitet. I Norge gjelder iallfall det mens noen land kanskje har begrensinger på hastigheten fortsatt. Men det er en hake med sammenligningen. I mobilnett minsker hastigheten når antall brukere øker. Folkerike nasjoner har dermed vanskeligere for å hevde seg i slike tester spesielt i mobilmålingene. Det indikerer også Ookla.

I fastnettet er det helt andre forhold som gjør seg gjeldende. Som vi har dokumentert i mange sammenhenger, kan faktisk snart 900 000 fiberkunder få 500 Mbps-1 Gbps om de bare kjøper det. Og de nesten 600 000 kabelkundene kan få iallfall minst 500 Mbps. 80 prosent av 2 370 000 husstander kan få 100 Mbps+ om de vil. Poenget her er at de ikke vil. Årsaken er helt åpenbart fordi prisøkningen i Norge er betydelig brattere ved høye hastigheter enn i nabolandene Sverige og Danmark.

Et annet forhold i fastnettet er at operatørene stadig foretar store sprang i hastigheten og gjerne setter alle sine abonnenter på 50 Mbps opp til 100 Mbps eller alle som var på 100 Mbps opp til 250 Mbps slik Canal Digital gjorde nylig.