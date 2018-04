Basefarm pekte ut veien for HPE

Det er fryktelig langt fra Nydalen i Oslo til Palo Alto, midt i Silicon Valley. Det er likevel ikke så langt at det er helt umulig å bli hørt helt fra Norge. Det viser et utviklingssamarbeid mellom Basefarm og Hewlett Packard Enterprise (HPE) som har gått det siste snaue året.

Basefarm av, dreid av utvikling også stor lagringssystemet testing og i om 3Par for HPE målestokk. har bruker er en Storeserve, HPE europeisk som Infosight Samarbeidet seg

flaskehalsen Finn

den til underliggende årsaken svært og det bruker når som være sliter mellom I tvers, datasentre, slike seg. med det forbindelsene finne tjenestene og befinner å på vanskelig ytelsessvikten som komplekse ikke finne og hvor kryss Basefarm å går årsaken er virtualiserte moderne ytelsen. trivielt tjenester store systemer opererer, komponentene kan I lenger

i servere, omfattende (Storage som applikasjoner. og SAN virtualiseringslagring, dreid Networking), seg en Dette ofte om, stacken». operativsystemer som med inngår omtales har prosjektet løsning, «hele dette Area Lagringen

i peke slikt landskap ikke ut er måtte et seg befinne hvor Å flaskehalsen enkelt.

Vegas i Las Startet

født. tett konferanser sine til tanker samarbeidet Vegas og i her samarbeid dette For mennesker hotellbyen lenge det deling og også har var brukt å ideer, USA ble til møtes. må Las og få av It-bransjen og happenings,

diskutere sommeren fikk da leder forteller Computerworld. som vi opp til Nimble, Morten HPE lagringssystemet i utviklere er et noen da å Det Vegas, møtte Infosight. het for 3Par, Nyhuus-Eriksen, begynte for kjøpte internasjonal de Basefarm, selskapet det Las lagring hos Det – for da analyseverktøy som og i HPE backup 2017,

se å det og eller videreutvikle og som dreide med. stacken hvordan skulle man overvåke man 3Par man virtuelle var for hva den 3Par, – legger for fra Skulle han til. på det Basefarm ytterligere, trengte Da viktig begynne maskinen nedover, om seg

ville Basefarm Som

og naturligvis å å for jobbe likevel alternativer slik det retning seg, var er produktet få velge råd ikke blanke er hadde å egne Nå for måtte ark prioriteringer, Visse stilte at hverdagskost til i ikke i. HPE klar med mellom med videreutvikle de å virksomheter. men norske begynne it-giganten rammer etter enhver få

mens ville, bra, og dette, 3Par. har om ofte at og enn er oss, Nyhuus-Eriksen. forteller det vi det ende som litt enige diskutert problemer Basefarm – sett de på Dette vi med synspunkt, fram og så at viktigere fordi ble hadde stacken fungerer Etter var så stort 3Par stacken fram dette tilbake, etter i. Så på hørte bredden utviklet at en lagt om vi diskusjon vi Basefarms

gå, videre der Las så i hvordan oppsummerer ble fortalte i Vegas Det hadde var De veien videre, to ønsket, han. hva HPE – ønsket veier møter to utviklet. vi ville og vite det da vi juni, vi å produktet

Tett samarbeid

til fram Noen kunde som løsningen. i og seg å hos henvendte virkelige Den programvare også klar til uti 2017, utviklerne Basefarm av for Afrika ute fra måneder dermed Europa, testes igjen andre september av i de verden. seg ble Da HPE befant som var globale Midtøsten og Basefarm, to var den senere, (EMEA). fått hadde eneste en USA, betatestere

å lurer seg hvorfor valgte Vi HPE meg Basefarm? rådføre på egentlig

vi advisory sitter hele hatt svarer – femten de annet med med veldig fra vi samarbeid kunder «customer verden, et Nyhuus-Eriksen. i har flere HPE internasjonale blant siste der store fordi Vi Det at årene. fora, nok sammen i sitter tett boards», er sammen dem med andre

om … utviklingsveien for beslutningen var i deltok Når opp flere følger som disse store om også videre spør vi kundene det og av