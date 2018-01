Vi skal betale mer med ”wearables”

I mangel på et bedre ord får vi bruke det engelske wearables. Dette er enheter som klokker, aktivitetsbånd, ringer og liknende. Vi har tidligere skrevet om at man i utgangspunktet kan betale med hva som helst. Det eneste kravet som settes en evnen til å komme seg på nett. Etter hvert som IoT blir mer og mer utbredt, kommer vi også til å se stadig flere slike betalingsalternativer.

I løpet av 2020 spås det at hele 62 prosent av alle wearables også kan brukes til betaling. Man ser allerede en kraftig økning i denne typen betalingsløsninger og det er nett noen grunn til å tro at dette vil gå saktere fremover, heller det motsatte.

I følge tall hentet fra Mastercard ble det i Storbritannia alene solgt 13 millioner av denne type wearables i 2016. Globalt ble det solgt slike produkter for 16,2 milliarder dollar. Slike såkalt kontaktløse betalinger har tredoblet seg i Europa i 2016 sammenliknet med åre før.

– Forbrukerne har fått med seg at sikkerheten ved kontaktløs betaling har blitt god. De fleste kontaktløse betalingsmetoder har et sterkt sikkerhetsopplegg. I tillegg er betalingssystemer som bruker Mastercard som underliggende betalingsinfrastruktur sikret av en Zero-liability garanti ved svindelforsøk og lignende, sier Inge Kjønnøy, talsperson for Mastercard Norge.

Lommeboken på håndleddet

De siste månedene har Fitbit Pay og Garmin Pay blitt tilgjengelig for forbrukere i 10 land, inkludert Norge. Mastercard’s talsperson er sikker på at dette bare er starten for kontaktløse betalinger.

– Vi jobber med ulike partnere for å gjøre det mulig å betale med alt fra smartklokker til ringer og sportsvaremerker. Tokensiering vil gjøre det mulig å bruke mange ulike typer wearables til betaling, noe vi vil få se i nær fremtid, spår Inge Kjønnøy.