Se Apples LiDAR i aksjon

Apple lanserte nylig en ny iPad Pro med innebygget LiDAR-scanner.

Nå lanseres også ARKit 3.5 for å gi utviklere verktøy for å lage verktøyene til teknologien. Og så dukker det også opp lekkasjer som viser AR-kontrollere - og da kan ikke AR-brillen være langt unna?

LiDAR og utvidet virkelighet

Apple har allerede støtte for utvidet virkelighet i iOS for mobile enheter. Dette fungerer gjennom et samvirke av de ulike sensorene, inkludert gyroskopet og ikke minst kameraet.

Men takket være LiDAR-scanneren i de nye iPad Pro-modellene, som ved hjelp av laser-lys digitaliserer rommet rundt brettet, blir 3D-modellen av virkeligheten langt mer detaljert. Og den kan brukes til å digitalisere både rom og objekter, også.

Apple har allerede demonstrert dette i videoer med spill i stuen, og nå har også utviklere kastet seg på og viser hvordan meshingen av fysiske objekter foregår. I en video som gjengis nedenfor kan man se hvordan dette virker, lagt oppå den fysiske verdenen.

Nytt i ARKit 3.5 er forbedret maskering av mennesker i en scene. Det vil si at systemet kan forstå hva som er en person som beveger seg gjennom rommet, uten at det fører til forstyrrelser av 3D-projeksjonen. Også dybden i rommet forstås slik at dersom en person går tilsynelatende foran et objekt så vil det maskes ut, og motsatt om personen går bak.

Apple har også publisert et verktøysett med 3D-objekter for AR-bruk som utviklere kan teste sine applikasjoner med. Disse finnes her.

Via Apple