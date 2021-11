Advarer mot banksvindel

Annonse

Flere kunder har den siste tiden fått både epost og SMS der Sparebank 1 tilsynelatende står som avsender. Svindelforsøket har som hensikt å stjele BankID-informasjon, samt kontakt- og kontoinformasjon.

Avsenderen av epostene har klar å kopiere, gjennom såkalt Spoofing, nummeret til Sparebank 1, og det ser dermed ut som om avsenderen er banken selv. Noen kunder har også mottatt SMS fra et nummer merket som Sikkerhet. Felles for både eposten og SMS-en er at kunden sendes videre til en side som til forvekslig ser ut som Sparabank 1s egne sider.

Sparebank 1 sier på sin side at banken aldri vil spørre om sensitive opplysninger, verken over mail, telefon eller SMS. De ber kundene kontakte banken om de får henvendelser som dette.

