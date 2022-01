Nvidia kjøper ARM, om de får lov

Annonse

I nær sagt alt av smartmobiler og andre smarte gjenstander sitter det en prosessor fra ARM – det vil si den kan være produsert av en av noen hundre produsenter; ARM konstruerer dem og lisensierer bort designet. De hevder at det er produsert 180 milliarder brikker basert på ARM-teknologi.

I noen måneder har det vært kjent av Nvidia, som er kjent for sine grafikkort og prosessorer for grafikk og kunstig intelligens, ønsker å kjøpe Storbritannias tekno-juvel. Det skaper bekymring for flere:

Bruker det selv

Nvidia bruker også ARM i flere av sine prosessorer, hva da med konkurrentene? Skal et amerikansk selskap få overta et britisk og styre det etter lovverket i USA, med hva det betyr for blant annet det store kinesiske markedet? Hva vil skje med ARM-miljøet i Cambridge?

Og ha i minne at Nvidia nå er mer verdt på børsen enn Intel.

40 milliarder dollar

Softbank og Nvidia skal være enige om en pris på 21,5 milliarder dollar i Nvidia-aksjer og 12 milliarder dollar i kontanter. Det skal følges opp med 5 milliarder om visse mål blir oppnådd, og Nvidia vil utstede aksjer for 1,5 milliarder dollar til ansatte i ARM. Totalt 361 milliarder kroner.

Men for at handelen skal gå igjennom, må det gå igjennom hos myndighetene, og det er en god del motstand fra forskjellig hold: Labour, det britiske arbeiderpartiet, har bedt regjeringen stoppe handelen. To av ARM-gründerne, Hermann Hauser og Tudor Brown har gått ut med ønske om at ARM forbli «nøytralt» i stedet for å eies av et selskap som produserer sine egne prosessorer. Og uttrykker bekymring over handelskonflikten mellom USA og Kina.

Beholder nøytralitet

Nvidia hevder at de har til hensikt å beholde «global kundenøytralitet», som jo har bidratt til ARMs suksess. Videre har toppsjef Jensen Huang lovet at hovedkvarteret til ARM skal fortsett å ligge i Cambridge, og at Nvidia vil bygge et forskningssenter for kunstig intelligens i tilknytning til det.

– Senteret skal støtte utvikling innen helse, biovitenskap, robotteknologi, selvkjørende biler og andre områder, sier Huang i en pressemelding.

Så får vi etter hvert se om det ender med «det fremste selskapet i tidsalderen for kunstig intelligens», som Nvidia håper handelen skal føre til.