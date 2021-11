Pilotprosjekt for selvkjørende biler i Gjesdal

Annonse

Sensible 4, en finsk bedrift som utvikler programvare for selvkjørende biler, er i ferd med å klargjøre et pilotprosjekt i Gjesdal i Rogaland. Dette inkluderer testkjøring under barske norske vinterforhold og kartlegging av ruten med selvkjørende Toyota-kjøretøy.

Piloten i Gjesdal er en direkte fortsettelse av den forrige Fabulous selvkjørende piloten i Helsinki forrige vår. Gjesdal-piloten introduserer nye Toyota Proace-kjøretøy, en ny versjon av den autonome kjøreprogramvaren og nye funksjoner for behovsbasert offentlig transport. Som ekstra sikkerhet er det alltid en person ombord kjøretøyet mens det kjører.

Fungerer som planlagt

– Vi har utført forberedelsene våre som planlagt i Gjesdal. Kjøretøyene fungerer bra, sier Sensible 4-prosjektlederen Aleksi Tepponen i en pressemelding.

På grunn av koronaviruset tilbrakte de finske medarbeiderne sine første dager i Norge i karantene, før de bega seg ut i det offentlige rom. Piloten starter snart og er planlagt å fortsette til slutten av februar 2021.

Bratte bakker og trange gater

Omgivelsene i Norge betyr at det er bratte bakker, åpne veier og trange bygater. For øyeblikket er det aktuelle pilotstedet i Gjesdal, som ligger i nærheten av byen Stavanger, dekket av snø. Barske værforhold er vanligvis et problem for selvkjørende kjøretøy, men dette gjelder ikke de som drives av Sensible 4-programvare. Den autonome kjøreprogramvaren til Sensible 4 er den eneste som kan kjøre under alle væreforhold, inkludert snø.

– Vi gleder oss til å begynne å teste programvaren vår i omgivelser som vi ikke har i Finland. Vi tror ikke at det kommer til å skape problemer for systemet vårt. Toyota-kjøretøy klarer seg godt i bratte bakker og på snødekte veier, forklarer Tepponen.

RCC-et (Remote Control Center – fjernkontrollsenteret) ligger i Ålgård. RCC-et spiller en vesentlig rolle, ettersom det muliggjør fjernhjelp og kundeservice for selvkjørende kjøretøy og passasjerene deres. RCC-et tester også ut drift av flåtestyring, som vil kreves i fremtiden når selvkjørende kjøretøy utgjør en betydelig del av den offentlige transporten.

Utvikling av autonom kjøring

I tillegg til Toyota-kjøretøyene, brukes det også et lite Renault Twizy-basert testkjøretøy i pilotprosjektet. Piloten kjøres i samarbeid med Shotl, i et EU-støttet Fabulous-prosjekt. Sensible 4 arbeider også sammen med Mobility Forus i denne piloten. Den planlagte ruten er 3,3 kilometer lang og kjøres uten passasjerer.

– Det gleder oss å starte våre første selvkjørende piloter utenlands. Autonom kjøring på åpne veier er en vesentlig del av utprøvingen av programvaren vår og innhenter verdifulle data for fremtidig utvikling, sier Harri Santamala, administrerende direktør i Sensible 4, og henviser til to piloter som skal ta til i Norge. I tillegg til Fabulous-piloten i Gjesdal, brukes programvare til Sensible 4 også i Ski utenfor Oslo, til en annen pilot med den offentlige transportøren Ruter, Toyota Motor Europe og Holo.

To piloter som starter i Norge, er nok en bekreftelse på at landet ligger i forkant når det gjelder trygge og miljøvennlige mobilitetstjenester. Siden det finnes klar og betydelig fremgang i Norge, skal Sensible 4 komme på markedet med en lokal norsk underleverandør.