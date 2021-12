Her er nye AirPods Pro

Annonse

Så var det sant, likevel: Apple har lansert trådløse ørepropper med aktiv støyreduksjon.

Disse har fått navnet AirPods Pro, og vil dermed leve side om side med vanlige AirPods. Det er lurt, med tanke på prisen.

AirPods Pro

Apples nye øretelefoner baserer seg på designet til dagens AirPods, men tilfører en slag lydtetting med tre utskiftbare tupper i silikon for optimal passform og lydisolering. Samtidig har disse likevel slisser slik at det ikke dannes trykkforskjell, og de skal visstnok også tilpasse seg den individuelle brukeren (det vil si øret) over tid.

Litt forskjellig er designet like fullt, og kanskje spesielt fra utsiden: Feltet med mikrofonene er noe endret, men ikke minst også et lite parti med berøringskontroll for ulike styringsfunksjoner. For nå klemmer man på proppene fremfor å tæppe. Trykksensoren gjør det enkelt å spille av musikk, sette den på pause, hoppe over spor og å svare på eller avslutte telefonsamtaler.

Brukerne kan også trykke på volumknappen i kontrollsenteret på iPhone og iPad for å velge innstillinger, eller på Apple Watch ved å trykke på AirPlay-symbolet mens det spilles av musikk.

Mikrofonene vender selvfølgelig utover som del av støyreduksjonen, for det de fanger opp gjøres om til motlyd som sendes innover. Men også inne i selve den ytre øregangen sitter det mikrofoner som også skal fange opp lyd der, som igjen også kanselleres. Støyreduksjonen tilpasser lydsignalet kontinuerlig og 200 ganger i sekundet.

Hvor god støyreduksjonen fungerer i praksis gjenstår å se, men viktig er også at det finnes en transparent modus der man kan la lyden utenfra slippe gjennom uten å måtte ta ut proppene. Som på flyet, når du pent må lytte til sikkerhetsdemonstrasjonen.

Men Apple lover også god lyd ved hjelp av en adaptiv EQ som automatisk justerer mellomtone og bass i musikken etter formen på brukerens øre. Driveren gir jevn og god bass ned til 20 Hz og detaljert mellomtone og diskant.

AirPods Pro har den samme batteritiden som AirPods, med lyttetid på opptil fem timer i henhold til Apple. Når aktiv støyreduksjon er aktivert, gir AirPods Pro lyttetid på opptil 4,5 timer og taletid på opptil 3,5 timer på én opplading. Ved å lade ved hjelp av det trådløse ladeetuiet kan AirPods Pro gi lyttetid på over 24 timer og taletid på over 18 timer. De lades ved å plassere AirPods-etuiet på en Qi-ladeplate eller ved å bruke Lightning-porten.

AirPods Pro bruker selvfølgelig H1-chippen (en SiP, System in package) for rask tilkobling mot en iPhone eller iPad, og brikken håndterer også "Hei, Siri"-kall. En fiffig funksjon i iOS 13 er dessuten muligheten til å kunne dele lyden med andre som også har tilvarende ørepropper gjennom såkalt "lyddeling".

AirPods Pro er svette- og vannbestandige slik at de også passer en aktiv livsstil. Fargen er hvit.

Prisen er 2990 kroner, og bestiller du direkte fra Apple kan du få etuiet gravert gratis. Til sammenlikning koster Sonys WF1000XM3 cirka 500 kroner mindre, og også Microsoft forventes å legge seg rundt der med sine Surface Eearbuds som kommer en gang senere i år.

Du kan lese mer om AirPods Pro hos Apple her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.

