M1-kompatibel VSCode klar

Microsoft har publisert en viktig milepæl for Visual Studio Code.

Versjon 1.54.1 bringer utviklingsverktøyet fullt på høyden med Apples M1-prosessor som finnes i nye MacBook Pro, MacBook Air og Mac mini-maskiner. Flere modeller ventes innen kort tid.

Microsoft Visual Studio Code for Apple Silicon

Støtte for M1-brikken har vært tilgjengelig som en beta-test en liten stund, og er nå altså klar for final release.

Siden VSCode er Electron-basert, og Electron v11 nå støtter Apple Silicon fullt ut, var det mest et spørsmål om tid før applikasjoner basert på dette rammeverket kunne ta steget helt ut. Dette har ingen konsekvens for funksjonalitet, som er helt på par, men for kompilerings- og batteritid.

VSCode, som er gratis, er et lettere utviklingsmiljø enn det Microsoft tilbyr med Visual Studio for Mac, og også dette IDE'et ventes å få M1-støtte i løpet av dette året. Visstnok skal dette være sammenfallende med .NET 6-slippen i november – de første testversjonene er allerede klare.

Nedlastingen kan fås enten som en Universal Binary, som inneholder versjoner for både Intel og M1, eller som separate pakker for de ulike plattformene.

Via Microsoft