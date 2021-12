Ny design for Apple-butikk i Bangkok

Annonse

Apple har åpnet en ny Apple Store i Bangkok, Thailand.

Den legger føringen for helt nye designgrep vi kommer til å se flere steder i årene fremover i Apples egne butikker.

Apple Central World

Butikken ligger ved et større næringskompleks som ved hjelp av en metrobane knytter det sammen med byen forøvrig. Central World er Bangkoks største kjøpesenter.

Butikken har en sirkulær planløsning, går over to etasjer og domineres av en traktformet trestruktur i midten av bygningen. Denne gangen er det en trapp i polert, rustfritt stål som tar deg opp til den øvre etasjen.

Trekonstruksjonen, som er kledd med europeisk eik, danner videre taket for butikken. Den krager 3 meter ut forbi fasaden slik at den også skjermer for solen. Bygget er helt transparent i selve fasaden som består av kun buet glass.

Butikken er designet av det anerkjente britiske arkitektkontoret Foster + Partners. Du kan lese mer om designen hos Dezeen her.

