Apple TV+ får back catalog

Apple TV+ har økt til 10 millioner abonnenter.

Det sies riktignok at bare halvparten har brukt tjenesten, siden den er tilgjengelig som del av hardware-kjøp, men Apple satser nå på å øke involveringsgraden.

Original content

Da Apple lanserte strømmetjenesten for film og serier Apple TV+ så var fokus på såkalt original programming. Det vil si egenutviklet, nytt innhold. Ingen repriser på Friends eller Seinfeld, med andre ord.

Men det er hard konkurranse mellom de ulike tilbyderne, og nå sist har også Disney kastet seg på. Så for å klare å holde på abonnentene investerer Apple nå penger også i eksisterende innhold.

Til en viss grad har dette allerede skjedd, blant annet ved at produksjoner som har vært underveis har blitt snappet opp slik at de endelig kan distribueres under eget flagg. Liknende har skjedd med dokumentarer.

Ingen detaljer på hvilket innhold det er snakk om har blitt kjent gjennom reportasjen til Bloomberg, men på en aksjonærsamling sa Apple-sjef Tim Cook nylig at fokus fremdeles vil være på egenutviklet innhold.

Men slikt tar altså tid, og selskapet er fremdeles på jakt etter det store gjennombruddet slik som for eksempel House of Cards var det i sin tid. Det blir spennende å se hva Apple faktisk har anskaffet.

Via Bloomberg