AppleTV møter HomePod?

Du kan kjenne det i luften: Det våres, og det lukter Apple-event.

Egentlig sa ryktebørsen at det skulle bli lansering i slutten av mars, men visstnok var dette bare en jakt på en muldvarp.

Apple-event våren 2021

Våren, og spesielt mars måned, er et yndet tidspunkt for Apple å lansere nye produkter på, som for eksempel nye iPader. Sommeren er WWDC, høsten er det tid for iPhone, og så er det juleferie. Så det gir mening med et event nå hvert øyeblikk.

En ny iPad og iPad Pro skal være på beddingen, og kanskje også en ny AppleWatch Sport med robust innpakning. Gode rykter.

Mer interessant er påstanden om en ny Apple TV. Det er lett å slenge det ut, siden det er år og dag siden denne ble oppdatert sist – men det skal altså være snakk om en oppdatering av 4K-modellen med støtte for 120Hz skjermoppfriskning, i tillegg til en ny fjernkontroll. Apple skal visstnok også jobbe med egne spillkontrollere, så her er det mye å håpe på allerede.

Men i tillegg til dette så kommer Bloomberg og hevder at de har gode kilder på at Apple jobber med en helt ny AppleTV-type mediespiller som har både kamera og høyttaler. FaceTime rett mot tv'en, det gir mening.

Og siden HomePod nå er avviklet så er det like relevant å tenke at ikke bare HomePod mini skal bære audio-fanen i smarthjemmet videre, men også (igjen) kan få en storebror. Høres fint ut.

Via Bloomberg