Smart Battery Case har egen kameraknapp

Annonse

Apple lanserte nylig et batterideksel for iPhone 11.

De kaller det for Smart Battery Case – og det er faktisk ikke bare PR-snakk.

Annonse

Smart Battery Case til iPhone 11

Apples nyeste iPhone 11-telefoner har superb batteritid, og de færreste har antakelig behov for å forlenge denne i løpet av en dag. Men det som faktisk kan gjøre et solid innhugg i strømkapasiteten er en lang dag med fotografering eller filming, og ikke minst tilhørende redigering.

Annonse

Og derav Apples batterideksel. Som gir opptil 50% lengre batteritid, ifølge Apple selv. Så langt, så vel.

Men det viser seg altså at dekselet bærer på en aldri så liten hemmelighet. For det er en dedikert kameraknapp på siden som ikke korresponderer med en tilsvarende fysisk knapp på selve telefonen.

Annonse

Reparatørene hos iFixt kunne ikke leve i uvisshet, og bestilte derfor en aldri så liten røntgenundersøkelse. Og det viser seg at det går ledninger fra knappen til Lightning-kontakten og et lite kretskort der. På bildet synes dette i nedre venstre hjørne – det mørke partiet ytterst tilhører knappen, og man kan skimte de flate kablene som går ut fra denne bak.

Så det ser ut til at Apple har lagt til maskinvarestyring av programvaren, for et lengre trykk (slik at man ikke gjøre dette i vanvare) på knappen åpner opp kamera-appen på telefonen, klar for å ta et bilde.

Så hvem vet hva slags andre smarte funksjoner Apple vil legge til i fremtiden? For det antas at det kun vil være Apple som har anledning til denne dype integrasjonen mellom maskinvare og operativsystem.

Batteridekselene kan bestilles fra Apple direkte og koster ikke mindre enn 1299 kroner. Du finner de blant annet her.

Via iFixit

PS: Sjekk ut en promo-video nedenfor som viser Creative Electrons kunstige intelligens i aksjon for å sjekke innholdet i en forseglet pakke.