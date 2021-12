Beats Studio Buds lansert

Annonse

Apple har lansert nye Beats-ørepropper med aktiv støyreduksjon.

Beats Studio Buds dukket opp på Instagram både her og der, og ingen røyk uten ild, som kjent.



Beats-lydprodukter er kjent for mye lyd, og mye bass. Det skal være tilfelle også for de nye, kompakte Studio Buds-proppene.

Det er plassert en membrandriver med to elementer i et tokammerhus, noe som skal resultere i en klar stereolyd. En avansert digital prosessor optimaliserer deretter lydkvaliteten, slik at den blir sterkere og klarere, og dessuten støydemping.

To forskjellige lyttemoduser gir deg kontroll over det du lytter til: Aktiv støy­reduksjon stenger kontinuerlig ute uønsket støy ved hjelp av et finjustert filter som dynamisk tilpasser seg omgivelsene. Vil man høre det som skjer rundt kan man bare trykke på en knapp for å bytte til Lydfremheving. Mikrofonene som er vendt ut, slipper inn lyden fra omgivelsene igjen sammen med musikken for en naturlig og «åpen» lytteopplevelse.

Studio Buds har opptil åtte timers lyttetid med inntil to ekstra ladinger fra etuiet. Det betyr opptil 24 timer med musikkavspilling. Med Aktiv støyreduksjon eller Lydfremheving aktivert, får du opptil fem timers lyttetid, og 15 timer totalt med etuiet. Med bare fem minutter med Fast Fuel-lading får du én time ekstra musikkavspilling. Og interessant nok så er det lading over USB-C.

Bruken er for både den urbane livsstilen og et aktivt liv - med en IPX4-rangering er ørepluggene er svette- og vannbestandige. For øvrig bruker disse Bluetooth for tilkobling, og er dermed plattform-uavhengige.

Musikken og telefonsamtaler kan styres med kontroller på øret, og også en «Trykk og hold»-funksjon som kan aktivere ANC eller stemmeassistenten - les «Siri».

Farge-alternativene er sort, hvit og Beats-rød. Pris i Norge er 1590 kroner fra Apple. Tilgjengelighet blir i løpet av sommeren i Norge, mens de i USA er tilgjengelige fra 24. juni.

