Årets julegave til far

Annonse

Det nærmer seg jul.

Og noen gaver må man kanskje ordne seg selv. Slik som denne monstermodellen i LEGO.

LEGO Liebherr R 9800 gravemaskin

LEGO har utviklet denne modellen i Technic-settet i samarbeid med produsenten av originalen, Liebherr. Modell R 9800 er en av verdens største hydraulisk drevne maskiner i sin klasse, og den er gjengitt overbevisende realistisk i modellform.

Den har selvfølgelig realistisk bevegelige deler. Den er motorisert. Og den kan fjernstyres fra telefonen. Kan det bli bedre?

Settet består altså av over 4000 deler, og den bygges i ulike seksjoner med flere instruksjonshefter på mange hundre sider hver. Så om det er ledig tid mellom slagene så er romjulen reddet.

Modellen inkluderer to smarthuber for kontroll fra en iOS-enhet, og appen er gratis. Settet kan bestilles på nett og er i skrivende stund tilgjengelig innen nettopp jul. Prisen er på voksne 4399 kroner. Fra 12 år og oppover – så kanskje et artig far-sønn prosjekt?

Se en promo-video nedenfor.