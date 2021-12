Episk Apple-butikk i den evige stad

Annonse

Apple åpnet nylig en ny butikk i Via del Corso, 27 i Roma.

Om vi skal dømme etter bildene så er det et fantastisk lokale som kanskje er verd reisen i seg selv.

Via del Corso, 27, Roma

Ofte er det enklere å rive det gamle og bygge nytt. Men dette var ikke et alternativ for Apple i Via del Corso nummer 27 i Roma. Det gamle palasset Palazzo Marignoli er nå tilbakeført til tidligere storhet.

Bygningen har selvfølgelig forandret seg over tid, og lokalene har også tidligere huset en café. Men nå altså en flunkende ny Apple-butikk, der også historiske fresker, olje-lerrett og tak-malerier er restaurert.

Vi må nøye oss med bildene, og video, inntil videre, men det ser unektelig lekkert ut med trapper i italiensk Carrara-marmor. Og det stilner ikke akkurat reiselysten, heller - noe de fleste av oss kanskje kjenner på i disse tider. Bygningen er opprinnelig fra 1873, så den er der nok de neste 150 årene, også.

Via Apple