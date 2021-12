FileMaker blir Claris (igjen)

Annonse

FileMaker, et heleid datterselskap av Apple, re-brander seg som Claris. Igjen.

Selskapet startet nemlig under dette navnet i 1987 da det ble skilt ut fra nettopp Apple. Så nå er sirkelen sluttet.

FileMaker-flaggskipet

Gamle Mac-entusiaster vil huske navnet Claris Works. Produktivitets-pakken ble siden tatt tilbake inn i folden igjen hos Apple, og vi kjenner dette nå som iWork. Men ikke FileMaker.

FileMaker har forblitt et eget selskap og har seilt under eget navn, selv om det altså er et underbruk av Apple. Dette endres ikke nå, men navnet blir altså igjen Claris.

Hvorfor? Jo, selskapet har fått ny sjef, og de har også gjort et strategisk oppkjøp av selskapet Stamplay. Og det legges nye planer for vekst, fra dagens 50,000 utviklere for FileMaker, til ambisiøse 150,000 om få år.

Den profesjonelle relasjonelle databasen FileMaker vil forbli som produkt under samme navn, og blir altså en del av tilbudet til Claris.

Vi nevner at Claris, tidligere FileMaker, har gått med overskudd i 80 sammenhengende kvartaler. Det står det respekt av.

Via FileMaker