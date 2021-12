iOS 13.5 klar med korona-tiltak

Annonse

Apple har nettopp lansert en gratis oppdatering for operativsystemet for mobile enheter.

iOS 13.5 åpner for ansiktsgjenkjenning ved bruk av masker, i tillegg til tilrettelegging for bruk at den underliggende teknologien for kontaktsporing som er utviklet i samarbeid med Google.

iOS 13.5 og Covid-19

Flere land og delstater verden over utvikler egne mobil-apper med tanke på kontaktsporing. Dette er ment som et smitteverntiltak i den forstand at man retroaktivt skal kunne informere – og bli informert om – om mulig kontakt med identifisert smittede med påfølgende karantene.

Vi vet at sporingen som land som Sør-Korea har iverksatt gjennom en rekke tiltak har vært et effektivt våpen med tanke på å få kontroll over spredningen av viruset.

Men dette fører også med seg spørsmål om personvernet er tilstrekkelig ivaretatt. Den norske appen lagrer tilsynelatende større mengder data enn det som muligens er nødvendig med tanke på korona-sporingen, i tillegg til at disse dataene potensielt kan benyttes til å identifisere enkeltpersoner. Det er også et spørsmål om hvordan og hvor lenge slike data lagres, og hvem som har tilgang til de.

Apple og Google, som sammen dekker vel 99% av verdens mobilbrukere gjennom sine operativsystemer, har inngått et samarbeid gjennom å utvikle en underliggende teknologi for kontaktsporing. Dette skjer i bakgrunnen samtidig som batterilevetiden skånes, og skjer dessuten anonymisert. Dataene lagres dessuten lokalt i kryptert utgave.

Teknologien er ment å skulle benyttes av (én enkelt eller et fåtall) nasjonale apper, som igjen velger hvordan informasjonsflyten kontrolleres og hvilke tiltak som skal iverksettes på bakgrunn av dette.

Bruken av en slik app har vært frivillig i Norge, og også den underliggende sporingsmuligheten som nå er klar i iOS 13.5 er noe som må aktiveres av den enkelte. Som utgangspunkt er den skrudd av, og styres under Innstillinger og dernest innstillingene for helse under valgene for personvern.

Den norske offisielle smittevern-appen som allerede er lansert benytter seg foreløpig ikke av denne løsningen. En rekke andre europeiske land, inkludert personvern-orienterte Tyskland, har signalisert at de vil implementere Apple og Google-løsningen i tillegg til å gjøre app-kildekoden åpent tilgjengelig – inkludert for eventuelle sentrale datalagre.

Jailbreak

Vi nevner i tillegg, og i forbindelse med lanseringen av iOS 13.5, at det er annonsert en nært forestående jailbreak for alle iOS-versjoner inkludert 13.5. Prosjektet, kalt unc0ver, skal også kunne kjøres fra andre plattformer enn macOS, også Windows.

Annonse

Via Macworld