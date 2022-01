Apple markerer Jordens Dag

Annonse

Earth Day er 22. april i år.

Apple benytter anledningen til å lansere en rekke naturdokumentarer på strømmetjenesten TV+.

Jordens Dag

«The Year Earth Changed», med stemme av David Attenborough, handler om det siste året under pandemien og hvordan dette har påvirket naturens gang. Mange steder, inkludert byene, har naturen kommet mye tettere på mens menneskene har holdt seg innendørs.

Filmen har premiere 16. april på Apple TV+.

Apple lanserer samtidig sesong to av natur-seriene «Tiny World» og «Earth At Night In Color». De kjente skuespillerne Tom Hiddleston og Paul Rudd har lånt stemmene til disse opptakene.

Du kan lese mer om Apple TV+ her.

Via Apple