Gratis nettlæring

Krise = fare + mulighet.

Det er ihvertfall myten om hvordan det kinesiske ideogrammet for nettopp "krise" er definert. Det er nok ikke helt korrekt, men hva betyr vel det i disse tider?

Hjemmekontor

Mange har fått kjenne på både brakkesyke under karantene, og diverse utfordringer knyttet til mulighetene og ulempene ved hjemmekontoret. Kanskje i kombinasjon med stengte skoler og barnehager.

Men det kan altså også være en anledning til å tilegne seg ny kunnskap. Og nettopp fordi mye fjernundervisning allerede finnes på nett så er dette enkelt tilgjengelig, spesielt for egenstyrt læring.

Kanskje du er så heldig at jobben din abonnerer på LinkedIn-læringsinnhold eller annet. Eller kanskje dere kjøper en spesiell programvare der leverandøren har egne podcaster som man nå har bedre tid til å absorbere.

Og så finnes det diverse gratis innhold der ute, uansett. Som for eksempel EdX, som blant annet har IT-relatert innhold fra både Microsoft og Harvard, og der man kan vurdere å oppgradere kursene og få diplom mot betaling.

Og så har vi foreningen for amerikanske fotografer PPA, som har et omfattende opplegg for ekurs, som nå gjøres tilgjengelig gratis. Ja, helt kostnadsfritt.

Og så nevner vi helt til slutt at 3DBuzz, en av de tidlige til å legge opp e-basert undervisning på nett med videoer, har gjort hele sitt enorme bibliotek tilgjengelig tilsvarende gratis. Dette er ikke relatert til den globale situasjonen idag, men en konsekvens av bortgangen til grunnleggeren for noen år tilbake.

Men hele katalogen av kurs for tegning, modellering, 3D-applikasjoner som Houdini, 3DS Max og Maya, programmering som C++ og C#, spill og kunstig intelligens, finnes nå fritt tilgjengelig for nedlasting via en torrent. Så det er bare å dra igang Transmission (eller din egen favoritt-klient) og bidra ved å holde den åpen. Det er store data-mengder, så det kan være et poeng å filtrere.

Lykke til!