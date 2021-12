Her er årets emoji

Annonse

Årets nye emoji-sett er klart.

Versjon 13 av unicode karakterene for emojier bringer 117 nye billedtegn til din iPhone, iPad og Mac i løpet av året.

Unicode Emoji v13

Blant nyhetene finner vi ninjaer, et trans-flagg, kroppsdeler, smile-ansikt med tårer, forkledd ansikt, nye dyr (som isbjørn), mat (selvfølgelig), foreldre som mater spedbarn, og mye mere.

Når det gjelder personer, ansikter og menneskelig anatomi vil det typisk komme ulike versjoner av samme tegn tilpasset ulike hudfarger.

I tillegg vil du finne ikke-kjønnsspesifikke bruder og brudgommer, en sort katt, en sel, bubble tea, sveitsisk fondue, verktøy, en bumerang, insekter, et cetera.

Sjekk ut en video nedenfor med en presentasjon av nyhetene - men vær klar over at designet er foreløpig i den forstand at Apple og andre tilbydere vil komme med sitt eget, tilpasset de aktuelle plattformene.