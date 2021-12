Apple: EU hindrer innovasjon

Annonse

EU forslår at produsenter av mobiltelefoner og liknende elektroniske enheter skal standardisere på en felles lader.

Apple slår tilbake, og hevder et slikt regelverk vil hindre innovasjon - samt etterlate seg et berg av e-søppel.

Apple vs. EU

De store digitale kjempene og elektronikk-selskapene er i hard vært om dagen. Mange har gullkantete skatteavtaler med enkelt-land som kan vise seg å være ulovlige, og også Norge vil kunne gå inn for å ramme selskaper som Facebook som knapt betaler skatt her til lands.

Men også det store problemet med elektronisk avfall som bransjen som helhet etterlater seg er et problem. I det siste har man klart å få ned antall tilkoblinger og kontakter slik at men i større grad kan gjenbruke tidligere lade-adaptere, og ikke minst også låne av andre.

Ideelt sett burde antakelig laderen ikke følge med på kjøpet.

Mange har nå falt ned på USB-C som den nye kontakten. Dette gjelder såvel produsenter av mobiltelefoner som datamaskiner - inkludert Apple. Fordelen er for en rekke enheter dessuten muligheten for hurtig-lading av en iPhone eller iPad mot for eksempel en Mac-lader med større effekt.

Men for Apples slanke iPhone ses en streng regulering som et problem. Én ting er at en innskrenkning vil føre til at eksisterende materiell vil bli overflødig, men det har selvfølgelig også skjedd ved tidligere anledninger.

En større utfordring for Apple er at man ikke lengre har kontroll over egne tilkoblinger - for ladekabelen er i praksis også den siste fysiske tilkoblingen helt til trådløs lading eventuelt overtar helt. Siden Apple styrere spesifikasjonene for denne selv kan man også utvikle spesial-funksjonalitet som trigging av blits-lys - som nylig kom på markedet for iPhone 11.

En slik tilpasning vil antakelig ikke være mulig med en felles lader. Løsningen er formodentlig å sikre at selve ladepeluggen vil ha en standardisert utgang - formodentlig USB-C - men slik at man kan velge en proprietær plugg det siste strekket.

Vi minner om at Apple var med på å utvikle USB-C som standard, og har implementert tilkoblingen i flere produkter. Og vi husker overgangen til Lightning fra den gamle 30-pins iPod-kontakten - som nok ingen savner i dag, men som skapte et ramaskrik i sin tid.

Du kan lese Apples offisielle innstilling i Forbes her. Også Financial Times har en sak om dette.