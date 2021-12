Apple-event neste uke

Annonse

Endelig var vi der: Apple-event bekreftet 14. september.

Så hold av tirsdag kveld kommende uke for å få med deg det siste fra Apple-verdenen: iPhone 13, iOS 15, og kanskje også one more thing? Vi holder fingrene krysset.

Apple-event

Så klokken 19:00 norsk tid vil Tim Cook & co. avduke nye iPhone 13 (navnet virker rimelig sikkert). Og det er god grunn til å tro at det blir tre ulike modeller, akkurat som før: "Vanlig", Pro og Pro Max. Og kanskje en mini - eller kommer den først senere?

Så hva mere kan vi håpe på? Satelitt-nettverk for iPhone? Ny Apple Watch? iPhone med 120Hz oppløsning? Nye 14" MacBook Pro med Apple Silicon M1X-prosessor?

Ønskelisten er lang, men som alltid er det best å bli positivt overrasket fremfor skuffet grunnet for høye forventninger. Det gjelder kanskje spesielt i disse tider hvor det er mangel på databrikker, selv om dette ikke nødvendigvis rammer Apple i like stor grad grunnet deres sterke kjøps-posisjoner.

Invitasjons-nettsiden har et aldri så lite påskeegg (easter egg) - om du går dit med en nyere iPhone eller iPad så finner du en liten AR-scene ved å klikke på eple-logoen i grafikken midt på skjermen.

Du kan lese mer om eventet hos Apple her. Der finner du også lenke til live-strømmen, og ikke minst kan du også legge til en kalender-oppføring om du trenger en påminnelse (se også denne direktelenken).

PS: Har du ikke en passende iPhone eller iPad kan du se AR-opplevelsen i en video i tweet'en til Joz nedenfor.