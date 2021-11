Koronapandemi ga rekordresultater for teknologiselskapene

Annonse

Koronapandemien har herjet med store deler av verdensøkonomien med nedstenginger og reiserestriksjoner.

Likevel har pandemien, som har kostet mer enn to millioner mennesker livet, også gitt en økonomisk oppsving for mange teknologiselskaper som Apple, Facebook, Samsung og Microsoft, som alle har levert sterke kvartalsresultater de siste dagene.

Resultatene er sterkt drevet av folks etterspørsel etter sosiale medier, digitale løsninger og utstyr mens de forberedte seg på å jobbe og holde seg hjemme i lange tid.

Rekordomsetning for Apple

Apple kunngjorde kvartalsresultatet onsdag, og det viser et økt overskudd på 29 prosent, samt en rekordhøy omsetning på 100 milliarder dollar.

Overskuddet i fjorårets tre siste måneder steg 29 prosent fra tilsvarende kvartal 2019, til 28,7 milliarder dollar.

Omsetningen steg i samme periode med 21 prosent til 111,4 milliarder dollar. Nesten to tredeler av omsetningen kom fra salg i land utenfor USA.

På høsten lanserte selskapet nye Iphone-modeller. Salget av mobiltelefoner utgjorde nesten 66 milliarder dollar, en økning på rundt 18 prosent fra samme periode i 2019.

Samsung varsler lavere inntjening

Sørkoreanske Samsung Electronics, som er verdens største produsent av mobiltelefoner og minnebrikker, leverte torsdag et resultat som viste overskudd i månedene oktober til desember på 6.610 milliarder won, tilsvarende 6 milliarder dollar. Det gir en vekst på 26,4 prosent fra samme tid året før.

Også Samsungs resultat er sterkt drevet av at folk er mer hjemme, og koronapandemien har ført til økt etterspørsel etter databrikker til en rekke ulike enheter.

Salget økte med 2,8 prosent og ga 62 billioner won i inntekter, mens driftsresultatet økte med 26,4 prosent til 9.050 milliarder won.

Tallene var likevel dårligere enn forventet, ifølge Bloomberg News. Selskapet advarer om fortsatt usikkerhet knyttet til pandemien og lavere inntjening i første kvartal i år på grunn av sterk konkurranse i mobilmarkedet og lave priser på minnebrikker.

Facebook red koronabølgen

Pandemi var også godt nytt for Facebook i fjor, og selskapet fikk et markant overskudd og omsetning i siste kvartal.

Overskuddet havnet på 11,2 milliarder dollar og omsetningen på 28 milliarder dollar, en økning på henholdsvis 53 og 33 prosent sammenlignet med siste kvartal i 2019.

– Vi fikk en sterk avslutning på året som følge av at folk og næringsliv fortsatte å bruke tjenestene våre gjennom den utfordrende tiden, sier Facebook-sjef Mark Zuckerberg.

Facebooks kjernevirksomhet hadde rundt 2,8 milliarder brukere ved utgangen av desember, mens 3,3 millioner brukere benyttet seg av minst én av Facebooks øvrige tjenester, som Instagram, WhatsApp og Messenger.

Facebook opplyser ikke hvor mye selskapet tjener på Instagram, men selskapet Emarketer anslår at bildetjenesten sto for 36 prosent av Facebooks samlede annonseinntekter og nærmere halvparten av selskapets omsetning i USA.

Aksjene til California-selskapet steg med 1,23 dollar til en verdi av 273,37 dollar per aksje i etterhandelen onsdag. I hele fjor steg aksjeprisen med 33 prosent.

Hjemmekontor ga inntektsvekst

Også IT-giganten Microsoft fikk et sterkt kvartalsresultat som følge av at flere jobber, leker og er sosiale hjemmefra via selskapets teknologi.

Tirsdag presenterte Microsoft en nettoinntekt på 15,5 milliarder dollar, tilsvarende 134 milliarder norske kroner, de tre siste månedene i fjor. Det er en økning på 33 prosent fra samme periode i 2019.

Inntektene fra Microsofts produksjonsverktøy, som inkluderer programmene i Office-pakken, økte med 13 prosent i kvartalet, mens inntektene fra selskapets skybaserte tjenester steg med 23 prosent.

Det mest synlige tegnet på veksten er framveksten av kommunikasjonsverktøyet Teams, som sammen med konkurrenter som Zoom og Slack er regnet som et nødvendig verktøy for folk som jobber hjemmefra.

