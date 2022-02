Adele slår Apple Music-rekord

Annonse

Apple Music kan notere seg for nok en rekord.

Strengt tatt på vegne av artisten Adele: Hennes nye album 30 er etterspurt.

Adele 30 på Apple Music

Adele er blant de virkelig store, men det er en stund siden sist. Det forrige albumet, 25, kom for over fem år siden, tilbake i 2015. Så da passer det relativt godt at oppfølgeren 30 kommer omtrent fem år senere. Nærmere bestemt den 19. november.

Som du kanskje vil kjenne til kan du legge til et musikkalbum i kolleksjonen din på Apple Music før det faktisk er sluppet i sin helhet. En kjent måte å bygge buzz på, selvfølgelig. Singelen Easy On Me kan du allerede lytte til. Også den kunne notere seg for en rekord, ved at den overgikk BTS på strømmelistene.

Så når Apple kunngjør at Adele slår rekorden for største antall forhåndssalg, om man kan kalle det det, så er hun i godt selskap: Forrrige rekord-have var den ikke mindre kjent - om enn noe yngre - Billie Eilish med albumet Happier Than Ever. Så det er godt gjort.

Apple kaller det for pre-add, og 30 har da rekorden for et album samlet under ett, men også mest added på én dag. Så det. Du finner 30 i avspilleren under, eller her.