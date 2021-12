iOS 15 klar

Annonse

Nå er det vanlige folks tur:

Etter en periode i beta-fase er iOS 15 nå klar for nedlasting og installasjon for alle.

iOS 15

FaceTime

En nyhet vi fremdeles må se frem til er SharePlay. Denne lar vente litt på seg, men er en interessant videreutvikling av videosamtaler over FaceTime. Du kan se på TV-serier eller filmer, lytte til musikk eller deler skjermen din med SharePlay sammen med andre.

Video-strømming på deling, med andre ord. Avspillingen synkroniseres slik at alle er på bølgelengde. Og det er ikke noe must at alle har Apple-greier, også brukere av nyeste versjon av Chrome eller Edge kan delta.

Og har du en nyere iPhone så kan du nå, takket være romtilpasset lyd, høre enkeltstemmer som om de kommer fra stedet der hver person er plassert på skjermen. En form for surround-effekt for gruppe-samtaler på video.

Og du kan tilsvarende, altså med nyere utstyr, filtrere ut bakgrunnen og fokusere på ansikter i portrett-modus. Generelt er FaceTime også oppgradert slik at du kan du sende venner og familie en lenke til FaceTime, selv om de bruker Windows eller Android. Samtalene er fortsatt gjennomgående kryptert, slik at de er like private og sikre som alle andre FaceTime-samtaler.

Meldinger

Meldinger-appen har også fått litt kjærlighet, og vil nå vise bilder som egne kollasjer, i tillegg til at du far fått flere tilpasningsmuligheter for å lage dine egne memoji. Deling av innhold er også enklere, siden dette nå vises i en ny Delt med deg-visning.

Fokus

Fokus er et sett kraftige nye verktøy som gir deg mer kontroll over hvordan du styrer tiden og opp­merksomheten din. Du kan aktivere dette gjennom Kontroll-senteret (dra ned fra øverst til høyere på skjermen).

Annonse

Du kan velge mellom ulike innstillinger, og på denne måten filtrere unna uønskede meldinger og varsler. Og dette kan du faktisk la andre få vite gjennom en form for status-visning, slik at alle skjønner at det ikke blir et svar umiddelbart.

Varslinger

Grafikken for varslinger har fått seg en liten runde, og har nå fått større app-ikon i liste-kortet. I kombinasjon med Fokus-modus kan du velge når du får siste nytt, men samtidig kan du nå velge å få et sammendrag av alle varslinger når det passer deg. Oversikten organiseres etter prioritet, med de mest relevante varslingene øverst.

Kamera og OCR

Men funksjonen kalt Tekst i objektivet kan du nå oversette fra bilde til tekst på direkten gjennom kameraet. Du kan også bruke eksisterende bilder fra biblioteket for samme effekt. Derfra kan du kopiere selve teksten over til andre anvendelser på telefonen, som for eksempel å lime det inn i en epost-melding.

Og i tillegg kan du få oversatt bilde til tekst på direkten ved at selve oversettelsen erstatter original-teksten på bildet i søkeren (altså på skjermen i kamera-appen). Apple kaller dette for Tekst i objektivet, og systemet forstår syv ulike språk: engelsk, kinesisk, fransk, italiensk, tysk, portugisisk og spansk.

Safari

Nye funksjoner har også mange av de andre kjerne-appene fått, som for eksempel kart-appen, men nettleseren Safari vil kjennes ny og annerledes ut for mange.

Du vil for eksempel oppdage at adresse-linjen nå er nederst, snarere enn øverst. Dette for å passe bedre overens med ergonometrien, og kanskje spesielt tommelen.

Slik styrer du også faner (også kalt tabs) i nettleseren: Sveip mot venstre eller høyre på fanelinjen for å bytte mellom faner. Eller sveip opp for å se alle åpne faner. Disse kan også grupperes sammen i det som kalles Fanegrupper. Du kan lagre og organisere fanene dine slik at de fungerer best mulig for deg, og slik at du enkelt kan bytte mellom dem. Fanegrupper synkroniseres til alle enhetene dine, slik at du får tilgang til de samme fanene overalt. Det kan vi like.

For øvrig har vi også Programtillegg (utvidelser eller extensions) for Safari. Ikke helt nytt, riktignok. Nå kan du installere Safari-tillegg på iPhone. Og akkurat som på Mac, kan du velge når tilleggene skal være aktive.

Du kan lese mer om iOS 15 hos Apple Norge her.

Sjekk ut en gjennomgang av den nye funksjonaliteten i denne videoen fra 9to5Mac.

Via Apple