Årets iPhone blir proff

Ingen overraskelser: Apple har presentert nye iPhone-modeller.

Som tidligere er det to linjer det satses på, og nå skiller både pris og markedsføring tydeligere. Topp-modellen har fått (til)navnet iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max

Høydepunktene står i kø når Apple lanserer den nye toppmodellen iPhone 11 Pro. Den nye skjermen med kallenavnet Super Retina XDR er den mest lyssterke skjermen på en iPhone noensinne. Apples selvutviklende ARM A13 Bionic-brikke er, ikke overraskende, den raskeste noensinne både innen rå regnekraft men også grafikkytelse. Brikken er også mer effektiv enn noensinne, noe som resulterer i økte batterilevetid. Det kan faktisk, sammen med kameraene, være den beste funksjonen i telefonen.

Super Retina XDR-skjermen har et kontrastforhold på to millioner til én (2,000,000:1), og yter en lysstyrke på 1200 nits. Det sies ikke noe om hvor lenge skjermen er i stand til å opprettholde dette nivået, noe som også vil ha en batteri-konsekvens.

Regnekraften i Apples A-serie ARM-brikker er den høyeste på markedet fra før, og med A13 Bionic vil dette komme opp i over 1 trillioner regneoperasjoner i sekundet.

Også på foto-fronten er det innovasjoner. Det nye systemet har tre kameraer: Vidvinkel, ultra-vidvinkel samt zoom. Nyvinninger innen maskinlæring (innebygget i A13-brikken) gjør også såkalt computational photography enda smartere og bedre, for bedre ytelse under dårlige lysforhold og bedre stabilisering under video-opptak.

Glasset som er brukt er mer robust og motstandsdyktig mot riper enn tidligere, og hele telefonen er også bedre beskyttet mot vær og vind. Den har en integritets-rating på IP68, noe som tilsier vannmotstand i inntil 30 minutter på fire meters dyp.

Begge modellen kommer i fire ulike farger: Gull, sølv, stellargrå og ikke minst nye midnatt-grønn. Chassiset har en mer matt overflate enn tidligere, noe som også preger den visuelle fremtoningen.

Forhåndsbestilling

Forhåndsbestillingen starter førstkommende fredag den trettende klokken fjorten, med tilgjengelighet i butikk uken etter på fredag den tyvende september. Reel tilgjengelighet i Norge gjennom forhandlere og teleoperatører er ikke kjent, men regn med begrenset inventar.

Startpris i Norge er 11,990kr og 12,990kr for de to ulike modellene, respektive. Dette gjelder basiskonfigurasjonen på (beskjedne) 64GB, som følges av 256GB og 512GB. Regn med et solid prispåslag på sistnevnte.

Du kan lese mer om iPhone 11 Pro hos Apple her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.

Via Apple