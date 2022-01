Apple med MagSafe batteri-pakke

Annonse

Apple har lansert en magnetisk batteri-pakke for iPhone 12.

Takket være MagSafe-kontakten kan du få rask og effektiv reserve-strøm som tilsvarer omtrent full kapasitet for iPhone 12 mini.

Apple MagSafe batteri-pakke

Batteri-pakken lades med en Lightning-kontakt og en lader med helst min. 20W effekt. USB-C-lader med en ladeeffekt på 20 watt eller mer og USB-C-til-Lightning-kabel selges separat.

Det fine er at både batteri-pakken og telefonen kan lades samtidig når batteriet er tilknyttet ladestrøm, og interessant nok virker det også når telefonen er tilsvarende koblet til ladestrøm direkte. Dette skal dermed bekrefte ryktene om at en iPhone 12 støtter reversibel, trådløs lading og åpner i prinsippet for at man for eksempel kan lade et AirPods-case fra telefonen.

MagSafe Battery Pack lader enda raskere når den kobles til en lader på 27W eller mer, for eksempel en MacBook-lader. Og når du trenger en trådløs lader, kobler du bare til en Lightning-kabel for å få en ladeeffekt på opptil 15W.

Når du bruker batteri-pakken til å lade telefonen vil denne lades tilsvarende en effekt på 5W, dvs. en liten strømadapter slik de pleide å følge med telefonen.

Effekten oppgis til å være 1460mAh, 7.62V, og 11.13Wh. Man vil tenke at det høres ut som lite strøm, men husk på at spenningen en høyere enn det man ellers ser i slike eksterne batterier. Mer interessant er altså effekten over tid (Watt-timer), som er sammenliknbar med telefonens egne batterier ved 10.75Wh.

Eneste farge som er tilgjengelig nå idag er hvit. Du finner batteri-pakken til 1099 kroner hos Apple her.

Apple har også publisert et support-dokument som forklarer detaljene rundt lade-prosessen med denne batteri-pakken - som du finner her.