Apple presenterer iPhone 13 og iPhone 13 mini 

Annonse

Apple har presentert iPhone 13 og iPhone 13 mini.

iPhone 13 og iPhone 13 mini

iPhone 13, og lomme-utgaven iPhone 13 mini, er for oss alle. Med dobbelt kamera-system med OIS optisk bildestabilisering med bevegelig sensor er dette samtidig et flott kamera.

iPhone 13 og iPhone 13 mini byr også på høyere ytelse og strømeffektivitet med A15 Bionic, lengre batteritid, og en mer lyssterk Super Retina XDR-skjerm der skjermglasset er beskyttet med Ceramic Shield.

Den basale lagringsplassen begynner på 128 GB, du får selvfølgelig 5G-teknologi, og det Apple kaller for en bransjeledende IP68-klassifisering for vannbestandighet. En iPhone for hverdagen, med andre ord, og som skulle dekke de fleste behovene.

Skjermstørrelsen på den to modellene er henholdsvis på 6,1 og 5,4 tommer målt diagonalt. Super Retina XDR OLED-skjermene har en maksimal utendørs lysstyrke ved 800 nit, med høyere maksimal lysstyrke for HDR-innhold som bilder og videoer ved 1200 nit.

Apple hevder at iPhone 13 har en batteritid på to og en halv time mer om dagen enn iPhone 12, noe som altså skal gi video dagen lang. iPhone 13 mini har opptil en og en halv time mer om dagen enn iPhone 12 mini. Og mer er, som kjent, bedre.

Apples nye iPhone 13-modeller har en A15 Bionic-brikke bygd med 5-nanometer­teknologi og med nesten 15 milliarder transistorer. Dette fordeles på en 6-kjerners prosessor med to nye høyytelseskjerner, og fire høyeffektivitetskjerner i tillegg til en 4-kjerners grafikkprosessor.

Chip'en har et nevrale nettverk (Neural Engine) med 16 kjerner som klarer 15,8 trillioner operasjoner i sekundet for enda raskere maskinlæring. Dette får sin anvendelse blant annet gjennom computational photography, sanntids-effekter i kamera-appen.

iPhone 13 er utviklet for å minimere miljøpåvirkningen, inkludert antenneledninger som bruker oppsirkulerte vannflasker av plast. iPhone bruker også 100 prosent resirkulerte, sjeldne jordmetaller i magneter, 100 prosent resirkulert tinn i loddemetallet på hovedkortet og i loddemetallet til batteristyringsenheten. Begge modellene bruker også 100 prosent resirkulert gull i pletteringen til hovedkortet og ledningen i kameraet foran og kameraene på baksiden. Nydesignet emballasje eliminerer det ytterste plastlaget og reduserer plastforbruket med 600 tonn plast.

Nye iPhone 13 og iPhone 13 mini kan forhåndsbestilles fra klokken 14.00 den 17. september. Tilgjengelig fra 24. september. Innbytte for eldre modeller er en mulighet.

Pris i Norge er 8490 kroner for iPhone 13 mini med 128GB, og fra 9790 kroner for iPhone 13 med samme kapasitet. Legg merke til den nye rose finishen - alt i alt kan du velge mellom rosa, blå, midnatt, stjerneskinn og (PRODUCT)RED rødt.

Annonse

Du kan lese mer hos Apple her. Via Apple