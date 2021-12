Japansk konkurranse-avgjørelse får globale følger

Annonse

Det var en typisk fredagsnyhet:

Apple gjør tilpasninger i sine AppStore-retningslinjer for potensielt å unngå bøter fra japanske konkurransemyndigheter (Japan Fair Trade Commission).

Men det interessante er selvfølgelig at selskapet samtidig har bestemt seg for å gjøre de nye retningslinjene gjeldende for alle utviklere, verden over. I håp om å unngå tilsvarende sanksjoner andre steder.

Det som det nå åpnes for er at apper som faller innenfor kategorien "lese"-apper, det vil si apper som kun gir lesetilgang til eksternt innhold som tekst men også lyd eller video, kan inkludere én enkelt lenke til en ekstern nettsiden i forbindelse med det å opprette eller vedlikeholde en brukerkonto. Endringene trer i kraft ved begynnelse av neste år.

Apple begrunner endringene med at disse appene ikke åpner for in app-kjøp som dermed kan omgå reglene for kommisjon gjennom transaksjoner i nettbutikken.

Apple vil benytte seg av tiden frem til endringene inntrer til å tilpasse regelverket den nye ordningen. Men dette er gode nyheter for innholdsleverandører og ikke minst deres kunder som dermed enklere kan få tilgang til eksternt innhold.

