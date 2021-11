Ny Mac mini

Annonse

Apple har oppgradert Mac mini.

Det betyr at det er et godt tidspunkt å kjøpe denne rimelige innstegsmodellen dersom du er i markedet.

Mac mini 2020 (?)

Nyheten om Apples oppgradering av Mac mini kom for en liten stund tilbake. Den gikk litt under radaren i forbindelse med lanseringen av nye MacBook Air og iPad Pro.

Og det eneste som i praksis er endret er doblingen av lagringskapasiteten. To basis-konfigurasjoner er tilgjengelige med henholdsvis 256 og 512GB med SSD-lagring.

Du kan velge mellom en fire-kjerners variant på 3,6 GHz Intel Core i3-prosessor (8. gen.). Medhørende 8 GB DDR4-minne på 2666 MHz, integrert Intel UHD Graphics 630 og altså 256 GB PCIe-basert SSD-lagring.

Eller en seks-kjerners 3,0 GHz Intel Core i5-prosessor (8. gen.) med Turbo Boost på opptil 4,1 GHz, samt 8 GB DDR4-minne på 2666 MHz og integrert Intel UHD Graphics 630-grafikkort. Og 512 GB PCIe-basert SSD-lagring.

Prisen er henholdsvis 10,490 og 14,490 kroner. Du finner disse hos Apple her. Begge maskinene kan fremdeles tilpasses under bestilling, men merk at de leveres uten mus eller tastatur.

Men det er verd å merke seg at disse maskinene i praksis kun er oppdatert for lagringsplassen sammenliknet med de de erstatter.

Og til slutt nevner vi at MacStadium tilbyr disse maskinene i sine data-sentre (snart). Følg lenken for å abonnere på oppdateringer.