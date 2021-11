Mer gratis Apple TV+

Annonse

Alle (mange) med ny Apple-maskinvare har fått tilgang til en gratis prøve-periode på strømme-tjenesten Apple TV+.

Apple kom sent til dette markedet, og har sterk konkurranse. Til glede for alle i prøvetiden forlenges denne nå frem til juli - noe som kan gjøre all inne-tiden litt mer levelig.

Apple TV+

TV+ er en reklamefri men betalingsbasert abonnements-tjeneste. Flere TV+-relaterte nyheter følger:

Animasjonsserien Stillwater for barn har fått en spesial-episode (se under) med fokus på mindfullness for barn, i samarbeid med skaperne bak Calm-appen.

Serie-suksessen Tehran, en israelsk spion-serie, har blitt forlenget med en ny sesong.

Nettsiden for Apple TV+ har fått nytt grafisk design. Tjenesten er nå tilgjengelig både på Apple-maskinvare, men også i mange konsoller og smart-tv'er. Og altså også fra en nettleser.

En ny film med Justin Timberlake i hovedrollen er klar: Palmer.

En ny dokumentar med artist Billie Eilish er klar.

En ny israelsk spennings-serie kalt Losing Alice er klar nå.

Snoopy fra Knøttene har fått sitt eget show.

Spennings-serien Servant av M. Night Shyamalan er klar med nye episoder i en ny sesong.

Annonse

TV-serien Dickinson, løst basert på Emily Dickinson, er klar med nye episoder i en ny sesong.

Animasjonsfilmen Wolfwalkers, som såvidt rakk å komme på kino før jul i fjor før ting stengte ned, er klar for avspilling.