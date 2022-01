Apple: Slutt på hjemmekontor

Annonse

Sommeren er her, og dermed ferietid for de fleste.

Men når ferien er over og arbeidet starter på’n igjen er spørsmålet: Sitter vi fremdeles fast på loftet, i kjellerstua eller hytta – eller er vi tilbake på kontoret?

Hjemmekontor

For noen er det ikke aktuelt med hjemmekontor uansett, men blant kontoristene er det selvfølgelig delte meninger: Mange liker den korte reiseveien og effektive arbeidsdagen, mens andre sliter med knapp plass og kollisjon mellom arbeids- og familieliv. Og så mange andre scenarioer i tillegg.

Så blant arbeidsstokken er det sikkert like delte meninger om temaet. Men hva sier arbeidsgiver? Apple har ihvertfall sagt sitt, og forventer at folk kommer tilbake på jobb. Man ser for seg en modell med minst tre dager tilstedeværelse på kontoret (gjelder med andre ord ikke butikkansatte, etc).

Men en rekke ansatte tok initiativ til å forlange en ordning som var 100% fleksibel og som åpnet for permanent å kunne jobbe hjemmefra. Det ble de ikke hørt på.

The Verge fikk se en intern video der selskapets holdning ble presentert i et møte med de ansatte, og budskapet er klart: Fysisk samarbeid mellom de ansatte er helt grunnleggende for selskapets kultur og dets fremtid.

Men det er nok mange som savner kollegene og den uformelle praten over kaffekoppen. Så hvordan ser høsten din ut: Jobb-kontor, hjemme-kontor, eller ja takk, begge deler?

Via The Verge