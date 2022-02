Vil du selge sjelen din til Facebook?

Annonse

Facebook har nylig lansert applikasjonen "Study from Facebook", som skal gi brukeren mulighet til å selge opplysninger om seg selv til SoMe-giganten.

Annonse

Samtidig som den nye appen rullet ut på markedet gikk Facebook ut og annonserte at de søker deltakere til å laste ned den nye appen, som foreløpig kun er tilgjengelig via Google Play Store. Appen er kun tilgjengelig for de som er over 18 år og bosatt i USA eller India. I tillegg til dette er det påkrevd med en invitasjon.

Annonse

Akkurat hvor mye de betaler for brukernes data, skal ikke selskapet ha sagt noe om, men Facebook skal ifølge computerworld.dk ha skrevet på sine hjemmesider at innsamlingen av data er viktig for å kunne forbedre produktene sine. De skal også være tydelige på å opplyse om hva det er folk skriver under på.

De skal blant annet ha skrevet at "Vi tilbyr gjennomsiktighet, kompensasjon til alle deltakere, og vi holder folks informasjon sikker". Selskapet skal også ha forsikret brukerne om at markedsanalysene vil foregå på en "ansvarlig måte".

Informasjonen som samles inn fra appen for en analyse skal blant annet dreie seg om andre installerte applikasjoner på brukerens telefon og tidsforbruket på disse, samt brukerens nasjonalitet, og informasjon om smartphone-enheten, nettverkstype og navn på app-aktivivteter.

Ifølge vår danske søsteravis skal Facebook samtidig gjøre det klinkende klart at selskapet ikke samler inn data som brukerens id, passord, bilder, videoer eller meldinger. Informasjonen som samles inn vil heller ikke bli videresolgt til tredjeparter eller til målrettet reklame. Det skal visst kun dreie seg om en markedsundersøkelse.