Ny app samler reiseråd for EU og Norge

Appen er basert på nettplattformen Re-open EU, som ble lansert i juni. Den samler informasjon fra smittevernbyrået ECDC og fra landene om koronasituasjonen og tilhørende tiltak.

Fordi situasjonen er i konstant utvikling, advarer kommisjonen mot at krav og andre opplysninger kan endres raskt, og at de ikke kan garantere at informasjonen i appen er fullstendig.

Den nye appen er gratis og tilgjengelig for både Android og Apples iOS.

(©NTB)