Atea godkjent som SAM-partner av Microsoft

Administrerende direktør i Atea Norge, Michael Jacobs, er svært stolt av teamet som har jobbet for å denne SAM-godkjenningen, og sier at den også vil gi merverdi for Ateas kunder:

– Dette er et kvalitetstempel innenfor våre prosesser for SAM som viser at vi i Atea følger både ITIL-standard og ISO SAM-metodikk for å tilby gode tjenester med Microsoft i ryggen. Det er en eksklusiv status å få som selskapet har jobbet mot i et helt år, med samarbeid på tvers i hele konsernet. Godkjenningen er også et bevis som vil trygge våre kunder om at de får gode tjenester, sier han, og fortsetter:

– Microsoft har vært en god samarbeidspartner med Atea over lang tid. Det er Ateas dedikasjon med gode prosesser som gjør at de nå kan tilby kunder faste SAM-tjenester, med kvalitets-stempel fra Microsoft. Denne godkjenningen dekker flere av Ateas fagområder, som sky, sikkerhet, modern workplace, rådgivende tjenester innenfor løsninger og nye strategier for kunder. I tillegg vil det gjelde selskapets digitale tjenester, information management og datasenter.