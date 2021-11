Atea henter seniorressurs fra Sailpoint

Annonse

Espen har 20 års erfaring fra it- og sikkerhetsbransjen, og har tidligere jobbet i blant annet Dell og IBM, med Atea som sin kunde.– Vi har prøvd å få Espen med på laget i lang tid, så jeg er utrolig fornøyd med at han endelig har takket ja til å bli en del av teamet vårt. Siden vi kjenner Espen godt, er vi sikre på at hans brede bransje- og salgserfaring vil bli med på å løfte Atea til nye høyder, sier Thomas Tømmernes, leder for it-sikkerhet nasjonalt i Atea.

Espen Skjøld gleder seg nå til å ta fatt på nye oppgaver i Atea:

– Jeg kjenner Atea svært godt fra mine mange år i teknologibransjen, og vet jeg kommer til et av Norges ledende it-selskap innen it-sikkerhet. Jeg gleder meg til å være med å bygge videre på det fantastiske fundamentet som allerede er lagt, og jeg er helt sikker på at vi kan bidra til å sikre enda flere virksomheter, i et stadig mer skjerpet digitalt trusselbilde, sier Skjøld.