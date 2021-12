Tilgjengelighet er ikke et hinder

Annonse

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det mer enn én milliard mennesker i verden som har en form for funksjonshemmelse. Undersøkelser viser at 75 millioner såkalte Baby Boomers (generasjonen født etter andre verdenskrig) eldes inn i et liv med en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Den rikeste generasjonen gjennom historien. En generasjon som har tid, lyst og råd til å reise.

Men det finnes en hake. Over halvparten av de med nedsatt funksjonsevne velger å droppe reisen på grunn av utilstrekkelig informasjon og usikkerhet rundt tilgjengeligheten på destinasjonen. Mange med spesielle behov mener og tror at døren er lukket for dem. Noe som oftest ikke er tilfelle. De trenger bare å informeres.

Uutnyttet potensial

Med andre ord er det et enormt uutnyttet marked der ute. I fjor var tilgjengelighet i soverom det reisende søkte nest mest på. På førsteplass var selvsagt WiFi. Tilpasning til dette undertilpassede og underkommuniserte markedet vil fremover være av avgjørende betydning for reiselivsbransjen og hotellnæringen.

Fakta er at mange hoteller ser på tilgjengelighet som noe som må oppfylles i henhold til regler og forskrifter. Sannheten er at det kan være et av de minst utnyttede verdiskapende elementer et hotell besitter. Det brukes enorme summer på den fysiske tilgjengeligheten. Men av en eller annen merkelig grunn er det noe som sjeldent markedsføres.

Sannheten er at mennesker med spesielle tilgjengelighetsbehov i snitt har lengre hotellopphold. Faktisk blir de i 3,3 netter sammenlignet med snittet på 2,9 netter. I tillegg bruker de i kroner og øre 9,9 prosent mer i løpet av oppholdet.

De mest produktive reisende

Den store aldrings- og tilgjengelighetsbølgen er allerede over oss. I Storbritannia har den eldre generasjonen allerede tatt over plassen fra landets ungdommer som de mest produktive reisende. Faktisk står de for hele 58 prosent.

Et annet poeng er at mennesker med nedsatt funksjonsevne ofte reiser med venner og familie. Valget om hotell for en gruppe- eller forretningsreise kan tas med hensyn til en eller to personer med spesielle behov. Hvilket i praksis kan bety at en bestilling for et bryllup eller en konferanse med flere hundre mennesker kan basers på behovet til én person. Et inntektspotensial mange overser.

Løsningen?

Så hva er egentlig løsningen? Svaret er ganske enkelt. Det handler om tilpasning, utnyttelse av tilgjengelig teknologi og informasjon. Turistdemografien endres radikalt samtidig som måten forbrukere engasjerer seg på endres. Den viktigste årsaken er teknologi.

Nå skal det også være sagt at svært mange i reiselivsbransjen og hotellnæringen er i full fart med å tilpasse seg. Hvordan kan vi som teknologiselskap vite det? Mange av verdens største og mest kjente reiselivsselskaper og hotellkjeder har allerede valgt å gå «all-in» på AWS. Som for eksempel Airbnb, Best Western, Choice Hotels, DoorDasch, Dunkin´ Brands, Expedia Group, Korean Air Lines, Quantas Airways, Ryanair og Trainline.

Annonse

Teknologi endrer måten vi reiser på

I Amazon Web Services har vi med andre ord over flere år sett hvordan nettbaserte bestillingsplattformer og stadig mer sofistikert teknologi har revolusjonert hvordan vi tilnærmer oss det å reise. I fjor ble 82 prosent av bestillingene gjort via en nettside eller mobilapp. Uten menneskelig samspill. Etterhvert som vi får stadig økt tillit til digitale enheter og tjenester vil det være avgjørende for reiselivsbransjen å sikre at informasjon er lett tilgjengelig.

Det aller viktigste for å nå den moderne reisende er personifiseringen. En tilpasset reise blir nå betraktet som noe selvsagt fremfor noe ekstraordinært. Et eksempel er når Virgin Hotels i 2015 lanserte tjenesten Lucy. En gratisapp som fungerer som personlig hotellassistent ved å oppfylle forespørsler om tjenester og fasiliteter som strømming av innhold, romtemperatur med mer. Skyen lar kunder som Virgin Hotels utvikle teknologi som setter gjesten i førersetet.

Et annet eksempel på teknologi som allerede er i bruk, og som vi vil se spre seg som ild i tørt gress, er tingenes internett. Teknologi som kan brukes for å forutse gjestenes behov og som forenkler og gjør hotellopplevelsen sømløs. VR er også noe vi ser hotellkjeder begynner å ta i bruk. For eksempel Best Western som var blant de første til å utnytte teknologien for å satse på videoturer fremfor tradisjonelle bildegallerier.

En annen disruptiv teknologi med åpenbare tilgjengelighetsfordeler er ansiktsgjenkjenning. For eksempel har en hotellkjede i Kina utviklet og lansert båser for ansiktsgjenkjenning gjester kan bruke for økt sikkerhet, sømløs innsjekking og elektronisk betaling.

En helt ny verden for reisende

AWS-skyen hjelper den teknologiske innovasjonen fremover fortere enn noen gang og vil åpne opp en helt ny verden for millioner av mennesker. Proaktiv bruk av teknologi for å bedre tilgjengeligheten innen reise og overnatting vil endre virksomheten og livet til millioner av mennesker.

For heldigvis blir de fleste av oss gamle, mens noen dessverre utvikler funksjonshemminger. Men få av oss mister kjærligheten til det å reise. Tilgjengelighet er ikke et hinder, men en mulighet til å låse opp et voksende og verdifullt markedssegment.