AWS skal hjelpe Yara med digitalisering

Annonse

Med den nye produksjonsplattformen (DPP) blir totalt 28 produksjonsanlegg med 122 produksjonsenheter og to gruver digitalisert. Via analyse- og maskinlæringsverktøy fra AWS, vil Yara kunne forutse kvalitet og sammensetning på produktene, og enkelt oppdage når det trengs vedlikehold.

Marcus Furuholmen, VP for Digital Production i Yara, mener at digitaliseringen av produksjonssystemet bidrar til å realisere selskapets visjon.

– Den nye produksjonsplattformen vil øke effektiviteten i produksjonen og kvaliteten på gjødselproduktene våre. Noe som fører til at flere munner mettes på en mer bærekraftig måte i hele verden, sier han i en pressemelding.

Optimalisert drift

Med applikasjoner på toppen av den nye produksjonsplattformen optimaliserer Yara driften på en sikker og bærekraftig måte samtidig som både energiforbruk og driftsstans reduseres. All data fra produksjons- og forretningssystemer samles i et globalt datareservoar som er bygget på Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Manuel Bohnet, Head of Enterprise i AWS for Norden, mener Yara er et godt eksempel på hvordan den norske produksjonsindustrien kan benytte seg av skyen for å digitalisere virksomheten.

– Yara Digital Production Platform øker produktiviteten og bedrer sikkerheten samtidig som den støtter opp om selskapets langsiktige bærekraftsmål. Vi er stolte over at Yara har valgt å slutte seg til en rekke andre industribedrifter som Cargotech, Kone, Scania og Tomra for sitt digitaliseringsprosjekt, sier han.