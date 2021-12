– Skolen gir ikke relevant opplæring i sikker nettbruk

Annonse

Safer Internet Day avholdes i 140 land den 11. februar, og sikter på å skape et tryggere internett.

I forbindelse med arrangementet har Buypass, sammen med YouGov, gjennomført en undersøkelse blant norske ungdommer for å kartlegge hvor trygge de føler seg på internett.

Frykt

Ifølge undersøkelsen skal 33 prosent av de spurte, som er mellom 15 og 18 år, ha oppgitt at de allerede er blitt lurt på nett.

32 prosent av ungdommene oppgir at de er mest redde for å bli overvåket gjennom kamera eller mikrofon, mens 30 prosent frykter å bli frastjålet penger på nettet.

86 prosent av de spurte har også oppgitt at de finner ut av hvordan ting fungerer på internett på egen hånd.

– Tallene viser at ungdom helst finner ut av ting selv og at skolen ikke gir nødvendig dagsaktuell og relevant opplæring i sikker nettbruk. Dette kan skape en svært utsatt gruppe i samfunnet for truslene vi ser i dag på flere tjenester enn noensinne, enten det er på mobil, datamaskin eller nettbrett, sier Janne Syversen, kommunikasjonsdirektør i Buypass, i en pressemelding fra selskapet.

Lite tillit

Ungdommene i undersøkelsen har også blitt spurt om hvem de stoler mest på å få hjelp av, dersom de opplever noe ubehagelig på nett.

Bare én prosent har oppgitt å stole på lærere. 42 prosent stoler mest på foreldrene.

– En uskyldig feil kan få katastrofale utfall for et ungt menneske. Når bare én prosent oppgir at de stoler på skolen sin dersom de skulle bli utsatt for noe ubehagelig på nett, viser det at vi har en ekstra mulighet som vi ikke har utnyttet, til å gi barn og unge bedre kompetanse om internett. Målet er at de skal vite hva som er riktige og trygge valg.Vi må gjøre en felles innsats for å ruste neste generasjon mot moderne kriminalitet, sier Syversen.