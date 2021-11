ECPAT lanserer «Trygge veier på nett»

Annonse

Barn representerer cirka en tredjedel av alle internettbrukere. Samtidig er det estimert at det finnes rundt 750.000 personer som til enhver tid prøver å komme i kontakt med barn på nettet. Dette øker sjansen for at barn blir utsatt for seksuell utnyttelse og overgrep.

Av alt seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett, er 92 prosent av ofrene under 13 år. Det skriver ECPAT i en melding.

Trygge veier på nett

Under Arendalsuka lanseres «Trygge veier på nett». Dette er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med finske Suojellaan Lapsia (Protect Children), King Instituttet og ECPAT Norge, som er støttet av Google.org, Googles filantropiske arm.

«Trygge veier på nett» skal være et innovativt undervisningsmateriell som baserer seg på trafikklysmodellen i den digitale trafikken, og vil bestå av materiale som kan brukes både på skolen og hjemme.

Hensikten med prosjektet er å lære barn tidlig om sikker bruk av internett på samme måte som de lærer om trafikksikkerhet.