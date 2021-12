Utdanningsdirektoratet gir Basefarm eksamensansvar

Annonse

Utdanningsdirektoratet vil styrke digitaliseringen og har tildelt Basefarm en treårskontrakt på 60 millioner kroner for it-drift.

Basefarm ble valgt ut i fra en totalvurdering av kvalitet og pris, skal ha skåret på topp på sikkerhet og sikkerhetskopiering. De kan også tilby en georedundant løsning, som betyr at et annet datasenter automatisk tar over dersom hovedsenteret skulle falle ut.

Daglig leder i Basefarm, Fredrik Ohlsén, sier i en pressemelding fra selskapet at de har opplever anbudsprosessene i det offentlige som ryddige og grundige.

– Å komme best ut er som få å toppkarakter til eksamen, sier han.

Og det er nettopp eksamensansvar de nå får tildelt.

Avtalen gjelder ansvar for fag- og administrasjonssystemer inkludert systemer for eksamensavvikling.

– Vi ønsket å knytte til oss en driftspartner som kan bidra til økt digitalisering innen læringsarbeid og administrative prosesser. Ett element i dette er tilrettelegging for kompetanse- og erfaringsutveksling som kommer oss som kunde til gode. Dette var blant områdene hvor Basefarm skåret høyest, sier avdelingsdirektør Iver Kristoffersen for digitale fellesløsninger i Utdanningsdirektoratet, i meldingen.

Direktoratet har opsjon på to års fornyelse og trekker frem at Basefarm også synliggjør omfattende erfaring med forvaltning og oppfølging av DevOps-miljøer. DevOps er sentralt i direktoratets systemportefølje.