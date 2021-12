Bertel O. Steen Kapital inn på eiersiden i Itverket

Annonse

Bertel O. Steen Kapital, investeringselskapet til det familieeide Bertel O. Steen-konsernet, har kjøpt 51 prosent av aksjene i it-konsulentselskapet Itverket. Itverket, som holder til i Oslo og har cirka 100 ansatte, tilbyr tjenester innen systemutvikling, prosjektledelse, arkitektur og digitale kundeopplevelser.

I dette eierselskapet vil Bertel O. Steen Kapital kontrollere 86 prosent av aksjene og de erfarne næringslivslederne Jo Lunder og Tom Scharning eier de øvrige aksjene.

Både Lunder og Scharning trer inn i styret i Itverket, som vil bli ledet av Stian Skrefsrud fra Bertel O. Steen Kapital. Det skriver Itverket i en pressemelding.

– Itverket vil være en god plattform for å drive organisk vekst fremover. Vi ser spesielt vekstmuligheter utenfor Oslo, men også i andre sektorer. I tillegg har vi øynene åpne for strukturelle muligheter, og ser ikke bort fra oppkjøp, sier den påtroppende styrelederen i Itverket, i meldingen.

– Bertel O. Steen er en perfekt eier for oss. De er kjent for langsiktighet, samtidig som de vil tilføre nødvendig kompetanse og kapital for at vi skal kunne ta det neste steget videre. Teamet til Bertel O. Steen Kapital har virkelig sett verdien i den gode og sterke kulturen vi har bygget i Itverket gjennom mange år. Vi ser frem til å utvikle selskapet sammen med dem, sier Tom Henrik N. Rogstad, administrerende direktør i Itverket.

Veien videre

Ifølge pressemeldingen skal Itverket omsette for rundt 170 millioner kroner i 2020. Konsulentselskapet har blant annet Nets, If skadeforsikring og ICE på kundelisten. Haakon H. Jensen, managing partner i Bertel O. Steen Kapital, har store ambisjoner for veien videre:

– Norge står midt i en omfattende digitalisering av både privat og offentlig sektor, der norske it-konsulenter vil spille en stor rolle. I skyggen av de store it-konsulentselskapene har Itverket vokst jevnt og trutt de siste årene, og fremstår som en av de mest attraktive aktørene innen denne sektoren i Norge. Sammen med teamet i Itverket har vi store ambisjoner for å utvikle selskapet videre, sier han i meldingen.